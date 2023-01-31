عاجل
محمود أبو الدهب: الزمالك سيتأثر برحيل فيريرا أخبار التعليم| تفاصيل منح جامعة بأوزبكستان.. اليوم آخر موعد للتقدم لـ جائزة خليفة التربوية الحلفاء الغربيون منقسمون بشأن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا وروسيا تعلن تحقيق مكاسب نشرة المرأة: ارتفاع الصوديوم يسبب السكتة الدماغية.. احذر 3 أخطاء كارثية عند شرب الماء في إناء من النحاس.. 5 أعراض في البول تدل على الإصابة بالسكر الترويج لها ضروري| برلمانية: مصر تمتلك مقومات السياحة العلاجية تفوق نظيرتها عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: هناك أمور غير مفهومة داخل الزمالك.. والقندوسي مكسب كبير للأهلي

الزمالك وفيوتشر
الزمالك وفيوتشر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك يبحث عن تدعيمات جديدة، لكن في نفس الوقت يفرط في إمام عاشور، فهذه أمور غير مفهومة مطلقا داخل النادي.

txt

إعلامي: مندهش من بيع كواليس غرف الملابس في مونديال الأندية

txt

كواليس عرض الزمالك المثير لعودة فيريرا من جديد.. فيديو

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "العرض عادي جدا ولا أرى أنه فرصة لا تعوض كي يفرط فيه الزمالك حاليا".

وأضاف: "هناك أمور غير مفهومة داخل نادي الزمالك، من كان السبب في رحيل أسامة نبيه، ومن يفاوض فيريرا حاليا للعودة، ويقول إن هناك موافقة من نبيه على العمل معه مجددا، أمور غريبة وغير مفهومة داخل النادي".

وواصل: "لم أخرج إلى تركيا من أجل العودة للأهلي، وأيمن عبد العزيز يشهد على ذلك، وكل من قال إن انتقالي لتركيا كوبري للأهلي كان كلاما خاطئا".

وأردف: "القندوسي لاعب جيد وشاهدت بعض الفيديوهات له، متحرك بشكل رائع في وسط الملعب، سيكون له فائدة كبيرة مع الأهلي في الموسم الجاري، وسيخلق منافسة كبيرة مع زملائه أيضا هناك إصابات كثيرة ضربت الفريق مثل السولية وحمدي فتحي، لذلك كان الأهلي في حاجة لضمه وهو صفقة مهمة".

txt

باظت.. حتحوت يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة عبدالله السعيد.. فيديو

txt

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع بلحاج.. فيديو

وتابع: "القندوسي ينافس السولية وحمدي فتحي، وكذلك أفشة في مركز صانع الألعاب، طالما لاعب لديه قدرات على اللعب في اكثر من مكان؛ فإنه ميزة كبيرة، كما أن لديه مهارة كبيرة، كما أنه قادر على اللعب في مركز صانع الالعاب، لأن لديه مميزات جيدة، وهو مختلف عن باقي لاعبي الاهلي، واتمنى ان تكون بدايته جيدة".

وحول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك، قال: "الموضوع مجرد شو فقط، الزمالك لا يتحدث في الموضوع إلا عندما تكون هناك أزمات، بالتأكيد عبدالله سيكمل مشواره مع بيراميدز، وباتشيكو يتعامل معه بشكل جيد، والأمور أصبحت جيدة بعد رحيل تاكيس".

منتخب مصر نادي الزمالك عبدالله السعيد حمدي فتحي مونديال الأندية سيد معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

صدمة للإدارة.. إعلامي: كولر غير مقتنع بصفقات الأهلي

أقوال صادمة لوالد الطالب ضحية اعتداء 3 متهمين أمام النيابة

شبانة: الكاف حسم موقف قندوسي بعد تدخل الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بمواصفات مميزة.. شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Poco X5 Pro

سعر عيار 24 في محلات الصاغة اليوم 31-1-2023

دعاء يوم 9 رجب.. بـ15 كلمة يعوضك الله عن كل شيء أحببته وخسرته

بعد قليل.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

أخبار الفن| بطل «الهيبة» يصدم جمهوره.. ووالدة هنا الزاهد «مذيعة» لأول مرة

أسوان يدعم صفوفه بصفقتين جديدتين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. ماذا يعني حرف i في أجهزة آيفون؟

انزلقت منذ ألفي عام.. العثور على أحجار كريمة نادرة من حمامات الساونا اليونانية

صادم.. مطعم شهير يستبدل الموظفين بالروبوتات بأمريكا

80 سيجارة يوميًّا.. فنان شهير يكشف عن معاناته من مرض خطير| فيديو

فيديو

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

حقيقة طلاق شمس البارودي وحسن يوسف وسر البلاغ العاجل للنائب العام

أبراج تتوافق مع الدلو.. الميزان في المرتبة الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ