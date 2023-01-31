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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاقة الإنترنت الصيني Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من أداة ChatGPT

Baidu تعمل على إطلاق
Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT

أفادت تقارير أن عملاقة الإنترنت الصيني، شركة Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، حيث ستكشف الشركة النقاب عن نسختها من برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ChatGPT ، في شهر مارس القادم. 

 

وفقًا لما قاله شخص مطلع لوكالة بلومبرج Bloomberg فإن شركة Baidu ستعمل في البداية على دمج الأداة - التي لم يتم الكشف عن اسمها بعد - في خدمات البحث الرئيسية في متصفح الإنترنت Baidu بايدو . 

 

واستثمرت شركة Baidu بالفعل مبالغ مالية كبيرة في تطوير نظام Ernie ، وهو أداة ذكاء اصطناعي تعمل عليها منذ عدة سنوات ، وسيشكل هذا أساس نسختها القادمة من ChatGPT.

 

وتعمل شركات التكنولوجيا الصينية بالفعل على أدوات مماثلة للذكاء الاصطناعي ، إلا أن تطوير نسخة خاصة من ChatGPT من قبل شركة بحجم Baidu فإن هذا يعني أن مشاركتها ستمثل نقلة كبيرة في قطاع جديد لديه إمكانات هائلة لتحويل العديد من الصناعات، نقلا عن Digital Trends . 

 

وتثير أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT أسئلة صعبة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم وصناعة التكنولوجيا ومجموعة من المهن، حيث قامت أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة بتقييد موقع الأداة على الأجهزة والشبكات المدرسية. 

 

وتهدد أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة أيضًا تعطيل الصناعات الإبداعية، كما يتزايد الخوف من قدرتها على أن تحل يومًا ما محل المحامين والمعلمين والكتاب، كما يمكنها إنشاء كود كمبيوتر  الأمر الذي يهدد المبرمجون أيضًا.  

 

ومؤخرا أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار كبير في OpenAI يقدر بحوالي 10 مليارات دولار، كما تستثمر شركة Alphabet المالكة لشركة جوجل  بشكل كبير في تطوير أنظمة منافسة وسط مخاوف من أن مايكروسوفت قد تستخدم ChatGPT لتحسين محرك بحث Bing ، مما قد يؤثر على محرك Google . 

 

 

 

 

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