تعاون بين فرج عامر ومرتضي منصور..الزمالك يفاوض بديل إمام عاشور |تفاصيل

فتح نادي الزمالك باب التفاوض مع نادي سموحة للتعاقد مع محمد متولي كناريا لاعب الفريق الساحلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الزمالك إلى تعزيز وتدعيم فريقه في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط خاصة بعد رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي.

وفتح مسؤولو الزمالك باب التفاوض مع نادي سموحة خلال الساعات الماضية من أجل معرفة طلباتهم المالية للموافقة على رحيل اللاعب قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بعد رحيل إمام عاشور.

هديك مهلة لحد الصبح | مرتضي منصور يحسم مصير إمام عاشور مع الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن آخر تطورات رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية ، إن موضوع إمام عاشور ليس بيدي وهو جالس معي وكأنه مقبوض عليه ونحاول معه للاستمرار مع الفريق .

وشدد مرتضي منصور علي أن جلبنا صفقة ممتازة هو بديل لإمام عاشور .

وتابع، بعض الأشخاص يقولون إن النادي ليس فيه أموال ، وأنا لسة مأجر محلات جديدة واللاعبين سوف يحصلون علي مستحقاتهم يوم الأحد المقبل.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته ، سأعطي مهلة لإمام عاشور حتي صباح اليوم ومعي عقود جديدة وإذا وافق سأجدد له في الفور.