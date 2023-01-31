عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعاون بين فرج عامر ومرتضي منصور..الزمالك يفاوض بديل إمام عاشور |تفاصيل

مرتضي منصور وفرج
مرتضي منصور وفرج عامر

فتح  نادي الزمالك  باب التفاوض مع نادي سموحة للتعاقد مع محمد متولي كناريا لاعب الفريق الساحلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الزمالك إلى تعزيز وتدعيم فريقه في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط خاصة بعد رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي.

وفتح مسؤولو الزمالك باب التفاوض مع نادي سموحة خلال الساعات الماضية من أجل معرفة طلباتهم المالية للموافقة على رحيل اللاعب قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بعد رحيل إمام عاشور.

 

هديك مهلة لحد الصبح | مرتضي منصور يحسم مصير إمام عاشور مع الزمالك

 

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن آخر تطورات رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية ، إن موضوع إمام عاشور ليس بيدي وهو جالس معي وكأنه مقبوض عليه ونحاول معه للاستمرار مع الفريق .

وشدد مرتضي منصور علي أن  جلبنا صفقة ممتازة هو بديل لإمام عاشور .

وتابع، بعض الأشخاص يقولون إن النادي ليس فيه أموال ، وأنا لسة مأجر محلات جديدة واللاعبين سوف يحصلون علي مستحقاتهم يوم الأحد المقبل.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته ، سأعطي مهلة لإمام عاشور حتي صباح اليوم ومعي عقود جديدة وإذا وافق سأجدد له في الفور.

رئيس نادي الزمالك نادي سموحة الانتقالات الشتوية نادي الزمالك مرتضى منصور الزمالك الميركاتو الشتوى سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

أقوى صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء ولمن يكيد لك.. رددها

أخبار التكنولوجيا| عملاقة الإنترنت الصيني Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT.. وكارل باي يعلن قدوم الإصدار الجديد من Nothing Phone

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

قبل زيارة بلينكن.. 6 مطالب يحملها الرئيس الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية| تفاصيل

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع | لن تتوقعها

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بطن الحوت.. سماح أنور تصدم جمهورها فى أحدث ظهور

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ