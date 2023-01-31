42 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل مايا دياب فى دبى بعيد الحب

تحيى الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب فى دبى يوم الثلاثاء 14 فبراير وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل مايا دياب اسعار التذاكر التى جاءت في ثلاث فئات مختلفة حيث تبلغ قيمة الفئة الأولى 10975 جنيه بينما تبلغ قيمة الفئة الثانية مبلغ 15199 جنيه أما الفئة الثالثة بلغت قيمتها 42220 جنيه.

وتعكف مايا دياب حاليا على أغنية جديدة فى عيد الحب ومن المقرر طرحها في 14 فبراير المقبل كما تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية.

كانت مايا دياب قد تواجدت فى حفل joy awards والتقت بالفنان رامز جلال وابدت تخوفها منه بسبب المقالب التى يفعلها فى النجوم من خلال برامجه.

وتعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورهن في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، حيث تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.