عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

42 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل مايا دياب فى دبى بعيد الحب

مايا دياب
مايا دياب

تحيى الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب فى دبى  يوم الثلاثاء 14 فبراير وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.  

وطرحت الشركة المنظمة لحفل مايا دياب اسعار التذاكر التى جاءت في ثلاث فئات مختلفة حيث تبلغ قيمة الفئة الأولى 10975 جنيه بينما تبلغ قيمة الفئة الثانية مبلغ 15199 جنيه أما الفئة الثالثة بلغت قيمتها 42220 جنيه.

وتعكف مايا دياب حاليا على أغنية جديدة فى عيد الحب ومن المقرر طرحها في 14 فبراير المقبل كما تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية.

حاسه التنعيم الشتوى.. نجمة مسرح مصر تسخر من ياسمين عز.. فيديو

عمرها من 8 إلى 10 سنوات.. أول ظهور لابنة حلمي بكر في المستشفى

كانت مايا دياب قد تواجدت فى حفل joy awards والتقت بالفنان رامز جلال وابدت تخوفها منه بسبب المقالب التى يفعلها فى النجوم من خلال برامجه.

وتعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورهن في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، حيث تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

حفل مايا دياب مايا دياب الفنانة مايا دياب عيد الحب Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

موضوعات متعلقة

لأول مرة| محمد فؤاد يزف مفاجأة لجمهوره.. تفاصيل

مشاهد قديمة بأعمال حديثة.. المطاريد يكرم يونس شلبي ومحمود رضا يظهر في وبينا ميعاد

ابنة فيروز: والدتي كانت لا تحب الحديث عن أعمالها بعد الاعتزال

وصول صابر الرباعي للرياض استعدادا لحفل صوت الأرض

في ذكراها.. قصة معاناة فردوس محمد بالطفولة وعدم الإنجاب

عرض فيلم مشبك شعر بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

أحمد مالك ينضم إلى طاقم عمل مسلسل Boiling Point

مجسم فنان العرب محمد عبده يظهر في الرياض

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة: الأوقاف تحتاج 1000 عامل مسجد والتقديم بداية من 15 مارس

أطفالنا مستقبلنا.. انطلاق مؤتمر «الأهرام - علاء الدين» بنسخته الأولى

3 أيام قاسية.. نصائح الأرصاد للمواطنين قبل موجة سيئة من الطقس

مفاجآت الساعات الأخيرة.. تطور مفاجئ يعيد الأمل لـ الأهلي في ضم موليكا

الاقتصاد السعودي يحقق نموا كبيرا في جميع المجالات خلال 2022

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخلص جسمك من السموم والدهون.. 3 مشروبات خارقة ابدأ بها يومك

لإنقاذ الكوكب.. دعوة لتقليل نسبة التخدير في العمليات الجراحية| تفاصيل

تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ