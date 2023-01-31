انطلاق مرحلة جديدة من مراكب النجاة.. ماذا حققت المبادرة الرئاسية في 6 محافظات؟

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، عام 2014، بالشباب، باعتبارهم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة.

الرئيس السيسي وسط الشباب المصري

المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

وكان الرئيس يلتقي بالشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة، كما وجه الحكومة إلى تنفيذ مشروعات لهم وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الخاصة لهم التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب، حيث أطلق الرئيس في عام 2019 مبادرة "مراكب النجاة" في منتدى شباب العالم 2019.

وواصلت المبادرة الرئاسية مراكب النجاة حماطتها للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث وصلت المبادرة لمحطة جديدة وهي محافظة الشرقية، وذلك في أولى زيارة ميدانية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لمحافظات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتتضمن مبادرة "مراكب النجاة" في مرحلتها الجديدة، تنفيذ المجلس القومي للمرأة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هي: الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب.

وأعلنت وزيره الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، انطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بزيارات ميدانية ولقاءات بالشباب والأسر والتي تتزامن مع مطلع العام الجديد 2023 بزيارة محافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اللقاء الجماهيري بأهالي محافظة الشرقية بقصر ثقافة الزقازيق، أمس الاثنين، بحضور محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وبمشاركة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ووائل العاصي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظة.

وزيرة الهجرة

مراكب النجاة وحياة كريمة

وتوجهت الوزيرة بالشكر لمحافظ الشرقية، مثمنة جهود التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وعبرت عن التطلع إلى العمل المشترك في بذل المزيد من الجهود الصادقة و الدؤوبة في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطن والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وفي إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، من خلال الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير فرص التعليم والتدريب الجيد لكافة المواطنين.

كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر لشركاء النجاح، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ومديرة فرع الشرقية مشيدة بجهود المجلس في توعية الميسرات والرائدات الريفيات وتنفيذ حملات طرق الأبواب التي تستهدف القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أهمية جهود جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم فرص لتنمية المشروعات وريادة الأعمال للشباب، كما وجهت التحية لمنظمات المجتمع المدني وممثلي مؤسسة صناع الخير، تلك الجهات التي تعمل سويا بالتعاون مع وزارة الهجرة في تنفيذ العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة وحياة كريمة"، وكان سمة هذا التعاون هو الحرص الدائم على تعزيز التعاون والشراكة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق النهضة لبلدنا الحبيب.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم في عهد الجمهورية الجديدة نشهد معا تضافر كافة الجهود لتمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها أرض الدلتا الطيبة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا منا على حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن سواء من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.

مبادرة مراكب النجاة

كل ما تريد معرفته عن المبادرة

ــ تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، بهدف التحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

ــ وتنتشر ظاهرة الهجرة الغير شرعية في الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج.

ــ وتم ضم 33 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتخصيص دعم قيمته 250 مليون جنيه لتنمية وتطوير القرى المستهدفة، ضمن مبادرة مراكب النجاة.

ــ وتم تنظيم 15 برنامج تدريبي واعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر.

ــ وتم القيام بـ 150 ألف زيارة بمحافظة الفيوم، ضمن حملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منها 361 ألف مستفيد، وكذلك تنفيذ 55 ألف زيارة بإجمالى 104.5 ألف مستفيد بمحافظة المنيا.

ــ تم إنتاج 5 أفلام قصيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود، التي تبذلها الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 25 مليون مستفيد.

ــ تم إعداد 5000 مطبوعة دعائية خاصة بالمبادرة، ويوجد أكثر من 10 مليون مستخدم ومتابع للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة”.

ــ وشارك بها المجلس تحت قيادة وزارة الهجرة، ونُفذ من خلالها أنشطة توعوية متنوعة بمحافظات الفيوم والبحيرة والغربية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية واستهدفت منها (1,347,270).

مراكب النجاة لمكافحة الهجرة الغير شرعية

رسائل مبادرة مراكب النجاة

الهجرة غير الشرعية.. طريق المجهول إلى الموت.

قبل ما تهاجر.. فكر وشاور.

المرأة أساس تصحيح الأفكار.

ليه تكون ضحية تجار الموت.

التدريب والتأهيل أولى خطوات النجاح.

الصديق اللي ينصحك أفضل من اللي يغشك.

وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه وليست للإرشاد والتوجيه .

والجدير بالذكر، عقد المبادرة 7 دورات تدريبية للرائدات استهدفت 642 رائدة على مستوى ال 3 محافظات للتدريب على رسائل الحملة لتوجيهها للسيدات ، وتوضيح المشاكل المترتبة على الهجرة غير الشرعية، والبدائل الآمنة للسفر إلى الخارج.

وقامت بتنفيذ 9 حملات لطرق الأبواب لتوعية السيدات في المنازل والأسواق والميادين بمخاطر الهجرة غير الشرعية استهدفت 1.341.000 منهم 1.110.900 سيدة / 230.100 رجل من خلال القيام 706.300 زيارة منزلية على مستوى 119 قرية.

وتنفيذ 13 لقاء جماهيري بالمحافظات الثلاث استهدفت 6270 منهم 5460 سيدة /810 رجل بحضور الوزيرة السابقة للهجرة نبيلة مكرم في محافظتي الفيوم والبحيرة والسيدة.

وصاحب حملات طرق الأبواب محامي فرع المجلس بالمحافظة وقد تم استقبال 70 شكوى للسيدات بمحافظتي الفيوم والغربية.

كما ضمت الحملة قوافل استخراج 897 بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بمحافظتي الفيوم والغربية.

وقامت محافظة الغربية بعرض رسائل الحملة على الشاشات الإعلانية بأحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة والتي يشاهدها يوميا ما يقرب من 10.000 شخص.