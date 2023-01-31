إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة برصيف طريق أسيوط الزراعي

أصيب 4 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي برصيف بجانب طريق أسيوط الزراعي ناحية قرية بني شقير بمركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بجانب الطريق ناحية قرية بني شقير ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام السيارة رقم 6958 ي د ط بالرصيف بجانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " إخلاص. ع. خ" 50 عامًا، طبيبة بيطرية، و " عبدالله. ع. أ" 61 عاماً، طبيب، و " ميره. ع. ق" 29 عاماً، مهندسة، و شقيقتها " دعاء" 21 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.