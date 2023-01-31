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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف تقرير صحفي عن تطور جديد بشأن عرض نادي ميتلاند الدنماركي، لضم إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن مساء أمس الإثنين، منح إمام عاشور فرصة أخيرة لحسم مصيره مع القلعة البيضاء، بعد إعلان اللاعب رغبته في الانضمام لصفوف ميتلاند الدنماركي.

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وبحسب صحيفة “ekstra bladet” الدنماركية، أن نادي ميتلاند قرر رفع عرضه من 20 مليون كرونة “عملة الدنمارك” إلى 25 مليون أي ما يعادل، أي ما يعادل 110 مليون جنيه مصري، لاقناع نادي الزمالك بالموافقة على رحيل  إمام عاشور.

ويعد إمام عاشور أبرز نجوم نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، ويحاول مجلس إدارة الزمالك الضغط على اللاعب للاستمرار مع الفريق في ظل معاناة الفريق من أزمة في منتصف الملعب.

أرقام إمام عاشور

وشارك إمام عاشور في الزمالك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين وصنع 4 أهداف، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 2 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

 

ميتلاند امام عاشور الزمالك

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