يساوي أكتر | ميدو يوجه رسالة قوية لـ الزمالك بسبب إمام عاشور

أكد أحمد حسام ميدو أن العرض المُقدم لبيع إمام عاشور لاعب الزمالك أقل من إمكانيات اللاعب.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيع إمام عاشور بـ 3 ملايين دولار فقط، غريب، المبلغ قليل جدا على إمام عاشور وموهبته".

أضاف: "إمام عاشور قيمته التسويقية أكبر بكثير من 3 ملايين دولار".

واختتم: "أتمنى أن يكون الزمالك ما زال في مرحلة المفاوضات مع النادي الدنماركي، ويكون هناك بنود تجعل الزمالك يستحق أن يترك إمام عاشور من أهم اللاعبين في الزمالك، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي، ولا بد أن يكون العرض أكبر، وإمام رايح مكان لاعب برازيلي في ميتلاند لسه متباع بـ 10 ملايين دولار ونادي ميتلاند معاه فلوس".