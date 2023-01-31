عاجل| لجنة المنشطات تخطر أحمد فتوح وعبد الله جمعة بنتيجة عيناتهما ..تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، اليوم، الثلاثاء، عن نتيجة عينات تحليل ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة، وفقا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أبلغتني بأنها أخطرت أحمد فتوح وعبد الله جمعة رسميًا بسلبية عيناتهما".

وشهدت المباريات الماضية لفريق الزمالك، استبعاد الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة، لأسباب فنية.

ومن المقرر، أن يستأنف فريق الزمالك بقيادة مدربه أسامة نبيه، تدريباته غدًا الأربعاء، استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزا ثمينا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد فيوتشر عند 31 نقطة يحتل المركز الثالث.