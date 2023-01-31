ظهور مفاجئ لأسطورة المصارعة هوجان بعد أنباء إصابته بشلل نصفي |شاهد

أكد تقرير صحفي، إصابة المصارع الأمريكي هولك هوجان بشلل نصفي “مؤخرا”، بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة في الظهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هوجان أصيب بشلل نصفي "مؤخرا" بسبب خضوعه لعملية جراحية "مؤخرا" تمت خلالها إزالة بعض الأعصاب.

وأضافت الصحيفة، أن العملية الجراحية تسببت في عدم شعور هوجان بنصفه الأسفل خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، أن هوجان نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “إنستجرام” أمس الإثنين وهو يقف على قدميه مما يشير بأنه تعافي.

آخر ظهور لأسطورة المصارعة “هوجان”

من هو هوجان؟

"تيري جين بوليا"، والمعروف بلقب "هولك هوجان"، ولد في 11 أغسطس 1953،وهو أحد أساطير المصارعة وممثل أمريكي، وحقق العديد من البطولات والألقاب.

وظهر "هوجان" في حلبات المصارعة في 17 نوفمبر 1979، في العام 1980 وانضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية WWE، وحصل على بطولة المصارعة العالمية الترفيهية 6 مرات، وبطولة الثنائي مع "إيدج" مرة واحدة، وفاز برويال رمبل مرتين فى 1990 و1991.