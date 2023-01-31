عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الاحتفال بالعيد القومي.. افتتاح مشروعات المرحلة الأولي لحياة كريمة بقنا

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن بدء سلسلة افتتاحات تجريبية لمشروعات حياة كريمة، بعد انتهاء العمل بها، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي خلال شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى المنعقد بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، وموقف استلام المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها، بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد كمال، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد محمود وحيد، المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، واللواء مجدي محمود، مسئول دار الهندسة، والقيادات التنفيذية وشركات المرافق ومهندسي دار الهندسة.

قنا .. انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا

تبرعوا براتب شهرين.. تكريم 5 أطباء "علاج طبيعى" بوحدة سيدى عمر بقنا

 

ووجه محافظ قنا ،بسرعة إنهاء الملاحظات الواردة في تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات، تمهيداً لاستلام تلك المشروعات، وسرعة تأثيث المشروعات التي يتم استلامها، و تجهيز الكوادر البشرية المقرر عملها بتلك المؤسسات، والتنبيه علي العاملين بضرورة الإلتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضاري أثناء تقديم الخدمات للجمهور.

وقال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه،  مما يوضح حجم المشروعات التى تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز .

وأضاف الداودى، أن "حياة كريمة" أحدثت تغييرا جذريا داخل القري المستهدفة، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات مرافق وطرق ومشروعات خدمية وتنموية فى جميع المجالات، بما يسهم فى رفع مستوي وجودة المعيشة والقضاء على الظواهر السلبية.

قنا عيد قنا القومي العيد القومي للمحافظة مارس القادم سلسلة افتتاحات تجريبية مشروعات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

الداخلية تقرر تغيير السرعات بطريقي السويس والاسماعيلية

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

الكنيسة الأرثوذكسية: إقامة أول قداس لعيد الميلاد المجيد بالسعودية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

بدء إنشاء مركز طب أسرة "عائشة المرزوق" بقرية المحروسة في قنا

أول فبراير.. مناطق ومواعيد عمل قافلة الأزهر الشريف بقنا

ترشيحاتنا

تحديد مصنع المسيرة.. إعلان عاجل من إيران بشأن هجوم أصفهان

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. ماذا سيحدث بالطقس اليوم ؟

احتجاجا على قرارات إسرائيل بهدم منازل فلسطينيين.. إضراب ببلدة جبل المكبر بالقدس

"الروس يحرقون باخموت".. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مجزرة دونيتسك

3 خطوات لإصلاح مفتاح سيارة لا يعمل| تفاصيل

أرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو لتعويض غياب النني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 طرق للوقاية من أمراض الكبد

رابونزل بريطانيا: عرض ملايين لقص شعري وهذا روتيني للعناية..صور

أشعل السوشيال بصورة غامضة| ماذا يحضر رامز جلال للعرض في رمضان ؟

احترس.. الألم في هذا الجزء يكشف الإصابة بنوع خطير من السرطان

فيديو

هذه القنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. تعرف عليها/ فيديو جراف

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ