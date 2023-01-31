خلال الاحتفال بالعيد القومي.. افتتاح مشروعات المرحلة الأولي لحياة كريمة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن بدء سلسلة افتتاحات تجريبية لمشروعات حياة كريمة، بعد انتهاء العمل بها، تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي خلال شهر مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى المنعقد بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة، وموقف استلام المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها، بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد كمال، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد محمود وحيد، المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، واللواء مجدي محمود، مسئول دار الهندسة، والقيادات التنفيذية وشركات المرافق ومهندسي دار الهندسة.

ووجه محافظ قنا ،بسرعة إنهاء الملاحظات الواردة في تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات، تمهيداً لاستلام تلك المشروعات، وسرعة تأثيث المشروعات التي يتم استلامها، و تجهيز الكوادر البشرية المقرر عملها بتلك المؤسسات، والتنبيه علي العاملين بضرورة الإلتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضاري أثناء تقديم الخدمات للجمهور.

وقال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه، مما يوضح حجم المشروعات التى تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز .

وأضاف الداودى، أن "حياة كريمة" أحدثت تغييرا جذريا داخل القري المستهدفة، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات مرافق وطرق ومشروعات خدمية وتنموية فى جميع المجالات، بما يسهم فى رفع مستوي وجودة المعيشة والقضاء على الظواهر السلبية.