ليس كورونا فقط .. 9 أوبئة تجعل العلماء لا ينامون طوال الليل

قبل ثلاث سنوات فقط ، في 30 يناير 2020 ، أصدر رئيس منظمة الصحة العالمية إعلانًا تاريخيًا، وهو انتشار فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في الصين، وكان ذلك يتواكب مع رفع درجة الخطر الصحي، لدرجة أنه تم إعلان "حالة طوارئ صحية عامة"، وحظى ذلك باهتمام دولي، ولكن يبدو أن هذا الفيروس ليس آخر كوابيس العالم.

فالفيروس المعروف الآن باسم SARS-CoV-2 - الذي يسبب مرض COVID-19 - لا يزال ينتشر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يدرسون الأمراض المعدية، فإن الحديث عن الأوبئة المحتملة القادمة أمر ضروري، وهو الأمر الذي يشغل بال أكثر من 300 عالم داخل منظمة الصحة العالمية، والمؤلم أن التخوفات من اجتياح أوبئة جديدة مازالت قائمة، في ظل الحديث عن أكثر من 9 فيروسات ترهق العلماء وتجعلهم لا ينامون طوال الليل.

الفيروسات المخفية: كيف تبدأ الأوبئة حقًا؟

اعتاد الباحثون على الاعتقاد بأن التداعيات كانت أحداثًا نادرة، لكن من الواضح الآن أنها تحدث في كل وقت، لذلك غير هذا كيف يبحث العلماء عن فيروسات قاتلة جديدة لمعرفة المزيد، وسافروا إلى جواتيمالا وبنجلاديش وبورنيو وجنوب إفريقيا، لهذا السبب تحتفظ منظمة الصحة العالمية بقائمة من الفيروسات والبكتيريا التي يحتمل أن تتسبب في حدوث جائحة، وتقول جيل ويذرهيد من كلية بايلور للطب إن إعطاء الأولوية للأمراض يعتمد بشكل عام على عاملين: قدرتها على الانتشار وقدرة البشر على علاجها، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة NPRالأمريكية.

وتساعد القائمة في توجيه العلماء والحكومات والمنظمات في استثمار الطاقة والأموال لدراسة مسببات الأمراض التي من المرجح أن تسبب أكبر قدر من الدمار للبشر، حيث تضع منظمة الصحة العالمية "مخططات" بأهداف استراتيجية وأولويات بحثية لكل مرض على القائمة.

300 عالم يدرسون 9 فيروسات

وفيما يلي الأمراض في القائمة الحالية، والتي من المتوقع صدور قائمة منقحة في الأشهر المقبلة، حيث اجتمعت منظمة الصحة العالمية في أواخر عام2022، مع أكثر من 300 عالم لتقييم القائمة وتحديثها.

فيروس نيباه

• الحيوانات الناقلة للفيروس : خفافيش الفاكهة ومنها ما يسمى بالثعالب الطائرة ، والحيوانات الأليفة مثل الخنازير والخيول والقطط والكلاب.

• كيف ينتشر: يمكن أن ينتقل فيروس نيباه إلى الإنسان من الحيوانات أو الأطعمة الملوثة. يمكن أيضًا أن ينتقل مباشرة من إنسان إلى إنسان.

• حصتها : معدل الوفيات 40٪ إلى 75٪. يمكن للفيروس أيضًا أن يسبب التهاب الدماغ أو تورم الدماغ.

• صندوق الأدوات الطبية: لا يوجد لقاح متاح للأشخاص أو الحيوانات. علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قيد التطوير.

• احتمال حدوث وباء: تحدث الفاشيات كل عام تقريبًا في أجزاء من آسيا ، ولكن هناك طرقًا معروفة لمنع انتشار الفيروس، وتشمل جهود الوقاية تجنب التعرض للخفافيش والحيوانات المريضة ، وتجنب استهلاك الفاكهة التي قد تقضمها الخفافيش وعدم شرب بعض العصائر النيئة من الفاكهة التي تتغذى عليها الخفافيش. يمكن تقليل مخاطر انتقال العدوى دوليًا عن طريق غسل تلك الفاكهة ومنتجاتها جيدًا وتقشيرها قبل تناولها.

حمى القرم والكونغو النزفية

• الحيوانات الناقلة للفيروس : القراد والماشية

• كيف ينتشر: عادة ما يصاب البشر بالفيروس من ملامسة القراد أو الماشية المصابة، ويتطلب الحصول على الفيروس من شخص آخر الاتصال الوثيق بالدم أو سوائل الجسم الأخرى من شخص مصاب.

• حصتها : معدل الوفيات من 10٪ إلى 40٪. المرض مستوطن ، بمعنى أنه يحدث بانتظام في إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا. يتسبب الفيروس في تفشي شديد للحمى النزفية الفيروسية ، وهي حالة يمكن أن تلحق الضرر بأنظمة أعضاء الجسم ونظام القلب والأوعية الدموية وغالبًا ما تتضمن نزيفًا حادًا.

• صندوق الأدوات الطبية: على الرغم من أن اللقاح قيد الاستخدام في بلغاريا ، إلا أنه لم يتم نشر أي بحث حول مدى نجاحه ، ولم يتم ترخيصه في أي مكان آخر. هناك لقاحات أخرى قيد التطوير ، ويبدو أن عقارًا مضادًا للفيروسات يسمى ريبا فيرين يساعد في علاج العدوى.

• إمكانية حدوث وباء: من الصعب معرفة متى يصاب حيوان ما ويجب تجنبه ، وتقول منظمة الصحة العالمية إن القراد الذي يحمل الفيروس عديدة وواسعة الانتشار. يمكن تقليل التهديد من خلال محاولة تجنب لدغات القراد وارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية عندما تكون بالقرب من الماشية.

حمى لاسا

• الحيوانات الناقلة للفيروس: الفئران والقوارض الأخرى

• كيف ينتشر: الفيروس مستوطن في أجزاء من غرب إفريقيا. تفرز الجرذان الفيروس ، ويلتقطه البشر عند تعرضهم لبول القوارض وبرازها ، إما من خلال الاتصال المباشر أو تناول طعام ملوث. يمكن أن ينتشر أيضًا بين البشر من خلال الاتصال المباشر بإفرازات الشخص المصاب(الدم والبول والبراز) ، من خلال الاتصال الجنسي وفي الأماكن الطبية عبر المعدات الملوثة.

• حصيلة المرض: 1٪ ، ولكن تصل إلى 15٪ في الحالات الشديدة التي تدخل المستشفى. يمكن أن يكون مميتًا للأشخاص والأجنة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. إلى جانب الموت ، من المضاعفات الشائعة الصمم ، والذي يمكن أن يكون دائمًا.

• صندوق الأدوات الطبية: لا يوجد لقاح ، ولكن يبدو أن الريبا فيرين يساعد في علاج الالتهابات.

• إمكانية حدوث وباء: نظرًا لأن الطريقة الأساسية للانتقال هي التعرض لنوع معين من الفئران ،فمن المرجح أن تقتصر إمكانية انتشار المرض على البلدان التي تعيش فيها الفئران.

حمى الوادي المتصدع

• الحيوانات الحاملة للفيروس : البعوض

يمكن للحشرات أن تنقل الفيروس إلى كل من البشر وذريتهم. كما يمكن أن تصاب الماشية مثل الأبقار والأغنام والماعز والجاموس والإبل.

• كيف ينتشر: ينتشر إلى الناس من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم الأخرى أو أنسجة الحيوانات المصابة.

• حصيلة الإصابة: على الرغم من أن معدل الوفيات أقل من 1٪ والمرض خفيف بالنسبة لمعظم الناس، فإن حوالي 8٪ إلى 10٪ من المصابين تظهر عليهم أعراض حادة ، بما في ذلك آفات العين والتهاب الدماغ والحمى النزفية.

• صندوق الأدوات الطبية: على الرغم من تطوير لقاح ، إلا أنه ليس مرخصًا أو متاحًا بعد.

• إمكانية حدوث وباء: انتشرت حمى الوادي المتصدع من إفريقيا إلى المملكة العربية السعودية واليمن. يبدو أن الفيضانات تساهم في المزيد من حمى الوادي المتصدع لأن المزيد من البعوض المصاب بالفيروس يطن بعد هطول الأمطار الغزيرة. أدى الاكتشاف السريع للحالة، بما في ذلك الفحص المخبري الفوري للأشخاص الذين يعانون من الأعراض ، إلى الحد من تفشي المرض مؤخرًا.

زيكا

• الحيوانات الحاملة للفيروس: البعوض

• كيف ينتشر: بالإضافة إلى لدغات البعوض ،يمكن للفيروس أن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. يمكن أن ينتقل المرض أيضًا عن طريق الجنس وربما من خلال عمليات نقل الدم.

• حصيلة المرض: نادرًا ما تكون مميتة ، ولكن يمكن أن يتسبب زيكا في حدوث عيوب دماغية خطية في الأجنة ، بما في ذلك صغر الرأس. كما تربطه بالإجهاض والعيوب الخلقية الأخرى.

• صندوق الأدوات الطبية: لا علاج أو لقاح• إمكانية حدوث وباء: حتى الآن ، يقتصر الأمر إلى حد كبير على المناطق التي يعيش فيها البعوض الحامل لزيكا.

مرض فيروس الإيبولا وماربورغ

• الحيوانات الحاملة للفيروس: يُعتقد أن الخفافيش والرئيسيات غير البشرية تحمل فيروسات من عائلة الفيروسات الخيطية التي تسبب هذه الحمى النزفية.

• كيف ينتشران: يعتقد أن كلا الفيروسين ينتشران بنفس الطريقة. بعد الانتشار الأولي من الحيوان، ينشر البشر الفيروسات إلى البشر الآخرين من خلال الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم الأخرى لشخص ظهرت عليه أعراض المرض أو مات من المرض. يمكن للفيروسات أيضًا أن تنتشر من خلال الأشياء أو الأسطح الملوثة بسوائل الجسم ومن خلال السائل المنوي للأشخاص الذين تعافوا من المرض.

• حصيلة الضحايا: يبلغ متوسط ​​معدل الوفيات حوالي 50٪ ، على الرغم من أن المعدلات تفاوتت من 25٪ إلى 90٪ في حالات تفشي المرض السابقة.

• مجموعة الأدوات الطبية: تم استخدام اللقاحات لمكافحة الإيبولا في غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. يمكن للأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء في عام 2020 أن تساعد أيضًا في علاج الإيبولا. لقاحات فيروس ماربورغ قيد التطوير.

• إمكانية انتشار الوباء: يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات بسرعة في أماكن الرعاية الصحية ،خاصةً عند عدم استخدام التعقيم المناسب. ومع ذلك ، لا ينتشر المرض إلا عندما تظهر الأعراض على الشخص ، مما يسهل السيطرة عليه.

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)

• الحيوانات الحاملة للفيروس: الجمال

• كيف ينتشر: بعد الانتشار الأولي من الإبل إلىالبشر ، يمكن أن ينتشر هذا الفيروس التاجيمن شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

• حصيلة الحادث: معدل الوفيات المبلغ عنه ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هو 35٪.

• صندوق الأدوات الطبية: هناك عدة لقاحات قيد التطوير ، لكن لم تتم الموافقة على أي منها.

• احتمال حدوث وباء: أبلغت 27 دولة عن إصابات منذ عام 2012. على عكس SARS-CoV-2 ،فإن الفيروس التاجي الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ينمو في أعماق الجهاز التنفسي ، مما يجعله أقل عرضة للانتقال من خلال العطس والسعال.

السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)

• الحيوانات الحاملة للفيروس: تم إلقاء اللوم على زباد النخيل إلى حد كبير في تفشي المرض عام2003. تحمله أيضًا الخفافيش وربما الحيوانات البرية الأخرى.

• كيف ينتشر: بعد انتقال المرض الأولي من الحيوان إلى الإنسان ، يمكن أن ينتشر السارس من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب. يُعتقد أنه ينتشر عادةً من خلال قطرات السعال والعطس وأحيانًا عبر الأسطح التي يلمسها الأشخاص المصابون بالعدوى.

• حصيلة الحادث: معدل وفيات أقل من 1٪

• صندوق الأدوات الطبية: لم تتم الموافقة على علاج أو لقاح.

• إمكانية انتشار الوباء: على عكس SARS-CoV-2 ، الذي يمكن أن ينتشر قبل أن يعرف الناس أنهم معديون ، عادة ما ينتشر فيروس السارس هذا فقط من قبل أولئك الذين يعانون من أعراض معروفة ، مما يجعل احتوائه أسهل بكثير من خلال تدابير الصحة العامة مثل الحجر الصحي. تم احتواء تفشي عام 2003 بعد أنتسبب في حوالي 8000 حالة و 700 حالة وفاة في 29 دولة.

المرض العاشر

تقول منظمة الصحة العالمية إنها لا تصنف الأمراض في أي ترتيب من حيث التهديد المحتمل، لكنها تقر باحتمال أن يتسبب مرض غير معروف حتى الآن في حدوث جائحة خطير، وفي عملها مع فيروسات الخفافيش، على سبيل المثال، تقول Raina Plowright من جامعة كورنيل أنه حتى في النسبة الصغيرة من أنواع الخفافيش التي تمت دراستها، تحمل الحيوانات آلاف الفيروسات.

وتابعت: "وليس لدينا أدنى فكرة عن عدد المخاطرالحالية، وليس لدينا التكنولوجيا لأخذ تسلسل ونقول على وجه اليقين ما إذا كان يمكن أن يصيب البشر أو يمكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان. نحن عمياء حقًا، وذلك ناهيك عن أن المتغيرات تشكل تهديدات،كما تقول. "فقط أصغر تغيير جيني يمكن أن يكون له تأثير عميق. ماذا لو كان لدينا [مُمْرِض] بمعدل إماتة بنسبة 50٪ ينتقل بكفاءة؟".