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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا ترسل 150 جنديا لبولندا لهذا السبب

جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون

أعلنت فرنسا أنها ستقوم بإرسال 150 جنديا إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني هناك كل شهر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وتعد بولندا أكبر داعم لأوكرانيا وسط حرب مشتعلة لا يظهر أنها ستتوقف قريبا.
صرحت فرنسا وأستراليا، بأن لديهما خطط لإنتاج وإرسال عدة آلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى أوكرانيا، بدءًا من الأسابيع المقبلة.

تقدر الخطة بملايين الدولارات في أحدث عرض لدعم أوكرانيا من كلا البلدين، وتأتي وسط نداءات متزايدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على أسلحة ثقيلة وإمدادات طويلة الأجل من الحلفاء الغربيين بعد ما يقرب من عام من حرب روسيا على أوكرانيا.

كما بدا أن الإعلان المشترك الذي أدلى به وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يهدف إلى إرسال إشارة إلى أن البلدين قد تغلبتا على نزاع ضار بشأن الغواصات.

تخلت أستراليا سرا عن عقد بقيمة 60 مليار دولار للغواصات الفرنسية التقليدية في عام 2021 لصالح صفقة للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا بدلاً منها، مما أضر بشدة بالعلاقات الفرنسية الأسترالية.

 

فرنسا بريطانيا روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة الطاقة النووية 2021 وزير الدفاع الفرنسي

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