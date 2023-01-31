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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين شرق جنين

اعتقال 3 فلسطينين
اعتقال 3 فلسطينين بشرق جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أسامة مصطفى محاميد، وفؤاد جاد الله فؤاد محاميد، وأحمد فضل محاميد، أثناء مرورهم على حاجز عسكري على طريق جنين نابلس، قرب بلدة عرابة.

ويذكر أن القوات الأحتلال الإسرائيلي قد قامت بسلسلة من اعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين،وآخرهم في يوم الأحد الماضي، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال ثمانية شبان من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المعتقلين هم: مالك الجمل، وأيمن دويك، وحربي شويكي، ومحمد شويكي، وإبراهيم أبو صبيح، وعمر ياسين، ومحمد مسوده، وأحمد شويكي، تم  نقلهم  إلى مركز تحقيق شرطة النبي يعقوب.

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