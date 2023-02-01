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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خاصية package tracking الجديدة في Gmail لمتابعة حالة مشترياتك

مزايا Gmail الجديدة
مزايا Gmail الجديدة

أصبح الكثير من المشترين يفضلون شراء احتياجاتهم أونلاين من خلال المتاجر الرقمية لتصل إلى منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المحلات، ولكن هل سبق لك أن قضيت ساعات في التسوق للعثور على الهدية المثالية، أو الوصول إلى الصفقة الرائعة ذات الخصم الكبير وبالفعل اقدمت على طلب الشراء وبينما أنت منتظرا وصول الطلبية الخاصة بك، ينتهي بك الأمر بتكرار نفس الخطوات، من خلال البحث في صندوق البريد الوارد الخاص بك عن رسالة التأكيد الإلكترونية ، والعثور على رقم التتبع واتباع سلسلة من الروابط لتتبع الطرد الخاص بك؟.

إذا كنت من الذين يفضلون الشراء أونلاين بطريقة مستمرة، لن يمر وقت طويل قبل أن يمتلئ بريدك الإلكتروني الوارد برسائل كثيرة من تأكيدات الطلبات وحالة الشحن و أرقام تتبع الطلبية وحتى إشعار التأخير العرضي. لذلك ، يقدم Gmail من  جوجل  ميزات جديدة لمساعدتك في توفير الوقت والبقاء على اطلاع دائم بجميع شحناتك.

مزايا Gmail الجديدة

وفقا لموقع androidpolice التقني، في الأسابيع المقبلة ستقوم  جوجل  بتحديث مهم خاص بالبريد الإلكتروني الخاص بها، Gmail من خلاله عرضًا بسيطًا ومفيدًا خاص بتتبع الحزمة الخاصة بك ومعلومات التسليم الدقيقة في بريدك الوارد مع تغيير الواجهة لتعرض بصورة أكثر وضوحا حالة الطلبية بالتفصيل. 

بالنسبة للطرود ذات أرقام التتبع ، سيعرض Gmail من خلال خاصية package tracking  حالة الشحنات الحالية في قائمة البريد الوارد في الجزء العلوي من القائمة أي في أكثر الأماكن الملفتة للنظر وبشكل بارز. سيكون تتبع الطرود متاحًا عبر معظم شركات الشحن الأمريكية الكبرى وسيوفر تفاصيل مهمة بطريقة مبسطة، مثل تاريخ الوصول التقديري والحالة التي أصبحت عليها الشحنة، مثل "تم إنشاء الملصق" Label created أو "الوصول غدًا" أو "تم التسليم اليوم".

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مع التحديث الجديد في حالة أنك فتحت بريدك الإلكتروني الـ "جي ميل" سيكون هناك بطاقة تتبع كاملة مع خاصية Track your packages in Gmail التي تعرفك بحالة الطلب مع تقديم روابط سريعة لمزيد من التفاصيل. باستخدام هذه البطاقة ، يمكن لـ Gmail عرض ما إذا كانت الطلبية الخاصة بك قد تم إنشاؤها ، أو أنها قيد النقل، أو في خرجت للتسليم. تقول  Google  إن معظم شركات النقل الأمريكية مدعومة ومتضمنة في هذه الخدمة ومن ضمنها  USPS و FedEx و UPS.

صندوق البريد الوارد جوجل Gmail Google FedEx أونلاين

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