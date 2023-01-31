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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لتنظيف المعدة.. أشهر الأسئلة على محرك البحث جوجل

نصائح لتنظيف المعدة
نصائح لتنظيف المعدة أشهر الأسئلة على محرك البحث جوجل

يحدث الإمساك في المعدة بسبب عادات الأكل الخاطئة ونمط الحياة السيئ ، وبسبب عدم تنظيف المعدة بشكل صحيح. إذا قمت بتصحيح هذه الأخطاء في الوقت المناسب ، فيمكن تحسين الهضم أيضًا ، يمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الكثير من الماء.

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س 1) معدتي لا تنظف بشكل صحيح بالرغم من تناول العديد من الأدوية  

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لعدم تنظيف المعدة بشكل صحيح. يمكن أن يكون استهلاك نظام غذائي منخفض الألياف وقلة النوم وقلة النشاط والاكتئاب واستخدام المسكنات مسؤولة عن هذه الأعراض. من المهم هنا أن نفهم شيئًا واحدًا وهو أن الإمساك ليس مرضًا ، ولكنه يمكن أن يكون أحد أعراض الاضطرابات الجسدية الأخرى.تتعلق مشكلة الإمساك بشكل أساسي بنمط حياتنا ونظامنا الغذائي ، إذا لم يتم التحكم فيه في الوقت المناسب ، فيمكن أن يضر الجسم كله.


ما الحل للتخلص من الإمساك؟

تناول المزيد من الألياف. تعتبر الفواكه الطازجة والسلطات ودقيق الشوفان والبقوليات مصادر جيدة للألياف. من المفيد أيضًا شرب كوب أو كوبين من الماء الفاتر في الصباح. جلسة يوجا نيدرا لمدة 20-30 دقيقة بعد الغداء توفر أيضًا راحة مناسبة للجسم. المشي الصباح وممارسة الرياضة يحسن حركة الأمعاء. من المفيد أيضًا الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في الصباح.


س 2) كيف تنظف المعدة؟

إذا كنت مصابًا بالإمساك ، فوفقًا لموقع هيلثي ، هناك اضطراب في غضبك. للتخلص منه ، نقع 5 حبات من البرقوق في الماء طوال الليل واستهلكها بمجرد استيقاظك في الصباح. هذا سيزيل مشكلة الإمساك.

س 3) لماذا لا يتم تنظيف معدتي كل يوم؟

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لذلك ، مثل قلة النوم ، ونقص الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي ، وتناول نوع من الأدوية ، وشرب كميات أقل من الماء ، وعدم مضغ الطعام بشكل صحيح ، وما إلى ذلك.

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