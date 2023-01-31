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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أولمبيك آسفي المغربي: حزين لرحيل إمام عاشور عن الزمالك

طارق مصطفى
طارق مصطفى

انتقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي المغربي، قرار إدارة نادي الزمالك بالموافقة على رحيل إمام عاشور خلال الشتاء الجاري.

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وقال طارق مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إمام عاشور يعد من أبرز لاعبي الزمالك ومنتخب مصر، والزمالك في حاجة ماسة لخدماته ورحيله سيؤثر بشكل سلبي على القلعة البيضاء، مشددا :" حزين جدا بقرار رحيل إمام عاشور عن ميت عقبة والزمالك في حاجة لدعم صفوفه".

وتابع :" تلقيت عدة عروض محلية خلال الفترة الخيرة، ولكنني مرتبط بعقد مع نادي أولمبيك آسفي، ويصعب علي الرحيل عن النادي خاصة وأن الجماهير تدعمني بشدة".

وواصل :" أثق في نجاح بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب، وأعتقد أن الأهلي قادر على الفوز في مباراتيه والعبور لمواجهة ريال مدريد الإسباني".

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