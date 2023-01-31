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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير الكرة السابق بالزمالك: كنا نجهز فريقا لحصد البطولات لـ10 سنوات

صدى البلد

قال حسين السيد، مدير الكرة السابق في نادي الزمالك، إنه كان يخطط لنادي الزمالك كأنه مستمر العمر كله معه رغم أنه كان ينتمي للجنة مؤقتة، لأن أي زملكاوي يحب نادي الزمالك سيقوم بالتخطيط بنفس الفكر.

وتابع خلال برنامج "plus 90"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه كان يريد إعداد فريق لنادي الزمالك من القوام الذي حصل على الدوري في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن الإدارة في هذا الوقت بدأت تجدد للكثير من اللاعبين الجيدين مثل الونش، رغم أنه كان لديه عرض مغري من دولة خليجية بقيمة 5 ملايين دولار.

وأضاف أنه جدد لـ"زيزو" وإمام عاشور وعبد الله جمعة، وتم شراء عمر كمال عبد الواحد، مشيرًا إلى أنه كان يعمل على تجهيز فريق قادر على الحصول على بطولات لـ10 سنوات مقدمًا.

https://fb.watch/ioYr0pt99K

الزمالك نادي الزمالك عمر كمال عبد الله جمعه امام عاشور

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