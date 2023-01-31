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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث استغلال مقر «التعليم» بعد الانتقال لمجمع المصالح

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مقترح دراسة استغلال مبنى مديرية التربية والتعليم بالخارجة وتحويله لمدرسة نوعية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لإعادة استغلال مباني المصالح والجهات الحكومية بعد انتقالها لمقر مجمع المصالح الحكومية.

ووجه المحافظ بحصر المباني داخل نطاق المديرية المقامة على مساحة ١٠ آلاف متر، وعرض مخطط الاستفادة منها وحصر الآثاث الموجود وإمكانية استغلاله بمواقع أخرى، كما اطمئن على سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية الخمس ورصد وتحليل النتائج بكل إدارة للوقوف على مستويات الطلاب.

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