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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل بالفيديو| فرج عامر يعلن مفاجأة الدوري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تم التعاقد مع لاعب النجم الساحلي التونسي، ويلعب مع منتخب تونس الأول، وتم الحصول على انتقال حر.

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وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا اللاعب اسمه مالك بعيو، وسيكون من نجوم الدوري المصري، وعقده بـ 10000 دولار.

ولفت إلى أن هذا اللاعب سيكون مميز، سيتحدث عنه الجميع فى الفترة المقبلة، وأن هذا اللاعب شهير، وسيلعب فى الدوري المصري بـ ببلاش.

 

وأشار إلى أن هذا اللاعب فى فرنسا، وتم تقييده فى الدوري المصري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية، وأنه حصل على فيديو من اللاعب بانضمامه لـ سموحة.

وأوضح أن مالك بعيو هو أحدث صفقات سموحة، وأن الجميع سيشاهده الموسم الحالي.

فرج عامر نادي سموحة الدوري المصري الانتقالات الشتوية قناة صدي البلد

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