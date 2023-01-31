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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الملحن إيهاب عبدالواحد: نجاح بنت أبويا فاق توقعاتنا.. وانتظروا المزيد من المفاجآت

إيهاب عبد الواحد
إيهاب عبد الواحد

أعرب الملحن إيهاب عبد الواحد، عن سعادته بأغنية "بنت ابويا" والتي قامت بغنائها هنا يسري ضمن أحداث "موضوع عائلي" لموسمه الثاني.

 

 

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية منهم ابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وتخطت الأغنية مليون مشاهدة وتصدرت التريند الخامس منذ طرح الأغنية.

 

 

وأضاف إيهاب، في بيان صحفي أنه يشكر الجمهور علي تعليقاته الإيجابية وأن هذه الأغنية تحمس لها فريق عمل الأغنية لأنها قريبة من الأحداث وخاصة أن موضوع عائلي قريب من البيوت سواء في مصر أو العالم العربي.

 

وكان آخر أعمال إيهاب عبد الواحد مشاركته بجميع الألحان لمسرحية تشارلي تشابلن تأليف مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي، وبطولة: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات محمد سعد.

 

ومؤخرا، شارك إيهاب عبدالواحد كملحن في مبادرة إحياء مسرح المدرسة من خلال مسرحية تقدر، الذي عرضت يومي 7 و8 يناير في دار الأوبرا المصرية، وهو العرض الذي حضره عدد كبير من المسئولين منهم وزيرة الثقافة ووزير التعليم.

إيهاب عبد الواحد هنا يسري موضوع عائلى ألحان إيهاب عبد الواحد تقدر

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