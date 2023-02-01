شاهد.. العلمين الجديدة تحفة معمارية على ساحل البحر المتوسط.. فيديو

حظيت مدينة العلمين باهتمام كبير من المسئولين والذي انعكس على حجم الترويج الكبير لتلك المدينة التي عانت لفترات كبيرة من الألغام التي عطلت التنمية بها لتتحول تلك المدينة إلى تحفة معمارية وإنشائية على ساحل البحر المتوسط وجذبت العديد من رؤوس الأموال المصرية والأجنبية.



فمدينة العلمين الجديدة تعد، أحد أكبر وأبرز المشروعات القومية الموجودة بمصر، حيث إنها شبه بالعاصمة الإدارية الجديدة. فهي تحتوي على أبراج سكنية وسياحية وكذلك مراكز تجارية تتميز بالعالمية، وفنادق وجامعات ومناطق سياحية وأثرية ورياضية ومركز للحكومة وتعد أول مدينة من طراز الجيل الرابع المليونية. وذلك لأنها متميزة وجديدة من نوعها.

صدى البلد تجولت داخل المدينة الجديدة ورصدت الأبراج المرتفعة والفنادق والمباني المعمارية المتميزة والكورنيش وساحل المدينة الجديدة

وقد كان هناك اهتمام كبير قبل البدء في إنشاءات المدينة أن يتم إنشاء البنية التحتية اللازمة من كهرباء والماء، والاتصالات والصرف الصحي، كما يتوفر بها محطات خاصة بتحلية مياه البحر.

ثلاثة أقسام لمدينة العلمين

تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية. تقع الشريحة السياحية الأولى على ساحل البحر المتوسط والشريحة الثانية جنوب طريق إسكندرية مطروح الدولي أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

الوحدات السكنية

تضم المرحلة الأولى 5 آلاف وحدة ب ”الإسكان المتميز ”و ”سكن مصر”، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكني، و 4500 وحدة بالأبراج الشاطئية (15 برجاً) بالإضافة إلى جامعتين هما (جامعة العلمين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) ومدينة تراثية.

مساحة مدينة العلمين

تبلغ مساحة العلمين الجديدة حوالي 50 ألف فدان. ومن المخطط أن تستقطب المدينة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة بانتهاء مراحلها الأولى

الممشى السياحي بالعلمين

طوله يبلغ 14 كيلو مترا، وهو يعادل الكورنيش الخاص بمحافظة الإسكندرية. وتم إنشاؤه طبقا للمعدلات العالمية هذا بجانب تنفيذ أربعة كباري سيارات ومشاة،

مركز طبي عالمي

كما يوجد بمدينة العلمين الجديدة مركز طبي عالمي للعلاج الطبيعي والاستشفاء على مساحة حوالي 45 فدانا، ويحتوي على منافذ بيع، ومراكز تجارية، ومعارض، ومجمع سينمات.

ومسارح، وملاهى ، وخدمات إدارية، ونوادي رياضية.

محطة تحلية عملاقة

كذلك يتم تنفيذ محطة خاصة بتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم. وتقوم بالعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الشرب لقاطنة المنطقة.

قطار كهربائي

جار عمل قطارا مكهربا يكون فائق السرعة، حيث تصل سرعته إلى ٢٥٠ك/ ساعة لكي يربط المدينة بمدينة السادس. من أكتوبر وذلك بطول حوالي 224 كم ويكون موازيا لطريق وادي النطرون العلمين. ومنه تفريعة للإسكندرية مروراً بمطار ومدينة برج العرب وذلك بطول 99 كم.

المدينة التراثية

كما تم تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر،

جامعة العلمين

كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة- كلية الدراسات العليا- المكتبة المركزية- كلية الطب البشري- كلية طب الفم والأسنان- كلية الصيدلة- كلية الفنون والتصميم- كلية الدراسات القانونية الدولية- كلية إدارة الأعمال- كلية الهندسة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات- كلية الهندسة كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثي- سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات- مستشفى جامعي- مبنى الخدمات- صالة رياضية متعددة الأغراض- مستشفى طب الفم والأسنان).

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة