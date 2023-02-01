عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

فجّر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة مدوية بشأن اجتماع أحد اللاعبين الكبار في الزمالك، مع مسئولي الأهلي.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “نجم زملكاوي دولي جلس مع مسئولي النادي الأهلي وهم: حسام غالي وأمير توفيق، تمهيداً للانتقال لهم مجاناً”.

وتابع: “النجم دا لاعب دولي، وأنا لمّحت على دا من فترة، أقسم بالله أنا متأكد، وللحديث بقية”.

سر استبعاد كريستو من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب

كأس العالم للأندية.. تردد قنوات على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

سر استبعاد كريستو من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب

وكان قد كشف الإعلامي محمد فاروق سبب استبعاد محمد الضاوى كريستو لاعب فريق الأهلي من قائمة فريقه في مونديال الأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "سبب استبعاد محمد الضاوي كريستو من قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة".

وتابع: "كولر طلب من كريستو بعض التعليمات مثل التخلى عن الفردية والاحتفاظ الزائد بالكرة وطلب من اللاعب التعاون مع العناصر التى تلعب حوله، وعدم الاكتفاء فقط بإظهار مهاراته لأن كولر يرغب أن يكون جناح الأهلى لديه دور دفاعى للمساندة أيضاً".

الأهلى مهيب عبدالهادى الزمالك كريستو مونديال الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة.. سافيو اجبر كولر استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

مخاوف كبيرة من تسونامي.. ثوران بركان تحت الماء جنوب المحيط الهادئ|شاهد

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدينار الكويتي الأعلى .. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك

4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك..رددها كل صباح

وسط تحذيرات بحرب عالمية.. لحظة مقتل جنود روس بـ«شعاع الموت» الأوكراني |صور

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر على الجسم .. حقائق لا تعرفها عن الصلصة المعلبة

ليس الأخضر.. تعرف على أفضل أنواع الشاي لحرق الدهون

تحليل دقيق.. دراسة فرنسية تتمكن من كشف طريقة بناء الأهرامات |تفاصيل

أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ