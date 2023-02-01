مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

فجّر الإعلامي مهيب عبدالهادي، مفاجأة مدوية بشأن اجتماع أحد اللاعبين الكبار في الزمالك، مع مسئولي الأهلي.

وقال مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “نجم زملكاوي دولي جلس مع مسئولي النادي الأهلي وهم: حسام غالي وأمير توفيق، تمهيداً للانتقال لهم مجاناً”.

وتابع: “النجم دا لاعب دولي، وأنا لمّحت على دا من فترة، أقسم بالله أنا متأكد، وللحديث بقية”.

سر استبعاد كريستو من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب

وكان قد كشف الإعلامي محمد فاروق سبب استبعاد محمد الضاوى كريستو لاعب فريق الأهلي من قائمة فريقه في مونديال الأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "سبب استبعاد محمد الضاوي كريستو من قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة".

وتابع: "كولر طلب من كريستو بعض التعليمات مثل التخلى عن الفردية والاحتفاظ الزائد بالكرة وطلب من اللاعب التعاون مع العناصر التى تلعب حوله، وعدم الاكتفاء فقط بإظهار مهاراته لأن كولر يرغب أن يكون جناح الأهلى لديه دور دفاعى للمساندة أيضاً".