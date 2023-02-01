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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن انتشار عبوات النسكافيه والشاي المغشوش في الأسواق المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب احاطة إلى وزير الصناعة بشأن انتشار الأغذية والمشروبات المغشوشة في السوق وتسببها في أضرار صحية للمواطنين.

حيث أوضح "مهني" انه قد انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات "المغشوشة"، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج كما أنها تدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وتابع: ونظرا لرخص ثمنها وعدم الرقابة على الإعلانات الخاصة بها والتأكد من حقيقتها، فإن الكثيرين يقبلون على شرائها ظنًا منهم أنها حقيقية وانها فرصة للتوفير، في حين أنها عملية نصب تؤدي إلى أضرار صحية لاحقة.

وأكمل عضو مجلس النواب: انه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عده لمصنع غير مرخص لإنتاج القهوة والشاي، وتبيَّن أن القهوة يتم صناعتها من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، حيث يقوم هذا المصنع غير المرخص بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض وتزوير علامات تجارية؛ لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات، ويقوم المصنع بتصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط.

وأضاف أحمد مهني : ووفقا للمتداول فإن القائمين على المصنع يقومون باستخدام أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة وتقليد العلامات التجارية هذا الامر جعل هناك حالة من الارتباك والزعر بين المواطنين كون ذلك يؤثر على الصحة العامة ويضر بالأطفال وكبار السن.

وتساءل عضو مجلس النواب: كيف استطاع هذا المصنع وفى غفلة من رقابة الحكومة أن يقوم بتصنيع هذه الكميات المهولة وبيعها للمواطنين دون اية رقابة أو محاسبة؟

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب باتخاذ خطوات حاسمة ضد عمليات الغش ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.

طلب احاطة وزير الصناعه المشروبات المغشوشة السوق مواقع التواصل الاجتماعي

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