لجنة العاملين بجامعة الوادي الجدبد تفوز بكأس المحافظة في خماسي كرة القدم

تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتورعبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ، فازت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الوادى الجديد ببطولة كأس السيد اللواء ا.ح الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد في خماسي كرة القدم التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٣١ والتى أقيمت المباراة النهائية بنادي الداخلة الرياضي بمدينة موط بحضور السيد الأستاذ/بهاء أحمد شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد ، وقال السيد أنور عباس رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة ان فعاليات هذه البطولة أقيمت بين أوائل القطاعات للجان الرياضية للعاملين بالمصالح الحكومية وقد مثل قطاع الخارجة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة واللجنة الرياضية للعاملين بالمياه الجوفية ومثل قطاع الداخلة اللجنة الرياضية للعاملين بالشئون الصحية بموط واللجنة الرياضية للعاملين بالشئون الصحية ببلاط وكانت النتائج كالتالي:



-فوز اللجنة الرياضية للعاملين بالمياه الجوفية بالخارجة علي اللجنة الرياضية للعاملين بالشئون الصحية ببلاط بركلات الترجيح ٢/٣ بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة ١/١ .



- فوز اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة علي اللجنة الرياضية للعاملين بالشئون الصحية بموط بنتيجة ١/٣ .

- فوز اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة في المباراة النهائية علي اللجنة الرياضية للعاملين بالمياه الجوفية بنتيجة ١/٥ وحصولها علي كأس البطولة.

وقدم رئيس اللجنة الرياضية بالجامعة الشكر للأستاذ الدكتورعبد العزيز طنطاوى - رئيس الجامعة لدعمه الدائم للجنة الرياضية للعاملين بالجامعة وكذلك كافة الأنشطة علي مستوى الجامعة ، وجزيل الشكر لجميع أعضاء البعثة الموقرة الذين مثلو اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة (اللاعبين والإداريين والمدير الفني وأعضاء مجلس الإدارة) ، هذا وقد تقدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة بالتهنئة لأعضاء فريق اللجنة الرياضية بالجامعة لفوزه بكأس البطولة متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح .