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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار بقنا

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار، بالقرب من مدخل مدينة دشنا شمال قنا ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع شخص، سقط من القطار على شريط السكة الحديد، بالقرب من مدخل المدينة.

 

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بالانتقال والفحص، تبين مصرع أحمد عبدالحكيم محمد، من أبناء قرية أبومناع غرب بدشنا، ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالقاهرة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا دشنا جثة عجلات قطار مشرحة مستشفى دشنا المركزى

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