ضبط منتجات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

جاء ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لضبط الاسواق ومراقبة الأسعار؛ وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٨٥ محضرًا، منها عدد ٣٣ محضرًا في مجال الأسواق والمحال التجارية، وعدد ٥٢ محضرًا في مجال الرقابة على المخابز التجارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مخبزين بلدي لتصرفهم في عدد ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

وخلال الحملة تم ضبط أحد المحال التجارية وبه كمية تقدر ب ٢١١ عبوة مختلفة من الحليب والمربي والكيك منتهية الصلاحية.

ووجه "بشارة" رؤساء المراكز و المدن و بالتنسيق مع مديرية التموين،بضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكافة أرجاء المحافظة.