الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية لإنشاء دورات مياه وتوسعة مركز شباب الميناء بالغردقة

أعلن المهندس محمد جمال الدين، مدير إدارة الإنشاءات والاستثمار الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، انتهاء أعمال لجنة البت الفني لعملية إنشاء دورات مياه وتوسعة لمقر مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة.

أوضح جمال الدين، أن العملية ممولة من الخطة الاستثمارية للمديرية للعام المالي الجاري، حيث أوصت اللجنة بقبول العطاءين المقدمين فنياً، وإحالة المحضر للجنة الفض المالي، مشيرا إلى أن لجنة البت الفنى تتم بتعليمات حسن خلف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وفى سياق أخر تابع أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المدن والاستجابة لها، من خلال اجتماع مع منظومة الشكاوى مسئولي خدمة المواطنين بالديوان العام .

وأكد السكرتير العام المساعد أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع المديريات الحكومية والهيئات الأخرى.

من جانبه، أكد أيمن الجعفري، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبحر الأحمر، حرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 2678 شكوى وطلب خلال عام 2022، وتوجيه ما يقرب من 2653 شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 25 شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وتم تحقيق نسبة إنجاز للشكاوى 100% خلال 2022.