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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل الأسانسير.. محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاد ابنه عبر إنستجرام

محمد هنيدي برفقه
محمد هنيدي برفقه ابنه

احتفل الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاد ابنه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمد هنيدي عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي أمام المرآة برفقه ابنه، وعلق هنيدي علي الصورة واضعًا شكل القلب مع شكل تورتة عيد ميلاد.

القصة الكاملة لأزمة التصريحات.. جمال عبد الحميد: هنيدى تناول مخدرات وشريهان أنقذته

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علي جانب آخر، حالة من الجدل الواسع أثارها المخرج جمال عبد الحميد فور تصريحاته التي أطلقها فى ندوته بمعرض القاهرة للكتاب حيث كشف تفاصيل عمله مع شريهان ومحمد هنيدي، وموقفها مع نجم الكوميديا بشأن انقاذه من السجن والموت نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة اثناء العمل سويا فى إحدى حلقات فوازير “حاجات ومحتاجات”.

والمثير أن محمد هنيدى وشريهان لم يحركا ساكنا حيث لم يردا على تصريحات جمال عبد الحميد والذى تراجع فيها بعد ذلك مؤكدا الواقعة الخاصة بإنقاذ شريهان لمحمد هنيدى ونافيا تناوله مواد مخدرة. 

 

جمال عبد الحميد فى معرض الكتاب 

حل المخرج جمال عبد الحميد ضيفا على جمهوره فى ندوة تكريمه له بمعرض القاهرة للكتاب والتى عقدت منذ ايام قليلة وصرح فيها جمال عبد الحميد بحزمة تصريحات نارية منها تناول محمد هنيدى الى جرعة من المخدرات أثناء تصوير أحدى الفوازير مع الفنانة شريهان موضحا أنها انقذته من السجن بعد تعاطيه المخدرات وجاء ذلك فى أحد أجزاء فوازير "حاجات ومحتاجات". 

واضاف جمال عبد الحميد: “قد عرض على شريهان ثلاث فنانين للعمل معهم وهم علاء مرسي وعهدي صادق وهنيدى الذى رفضته فى البداية لأنها تكرهه، قبل أن توافق على مشاركته”.

واضاف جمال عبد الحميد: “على الرغم من كرهها له الا انها أثناء تعاونهما سويا فى الفوازير تعرض محمد هنيدى الى حالة إغماء داخل اللوكيشن بسبب تناوله مواد مخدرة وقررت شريهان أن تنقذ حياته ونقلته إلى المستشفى كما استطاعت ان تقنع الأطباء وإدارة المستشفى بعدم ابلاغ الشرطة حتى لا يتعرض إلى السجن والمسائلة القانونية وهو ما يعرض ايضا العمل الى المسائلة القانونية وتم اغلاق الامر عند هذا الحد وانتهى الأمر لأنها إنسانة رائعة”. 

رد محمد هنيدى 

تسببت تصريحات جمال عبد الحميد فى نوع من البلبلة وإثارة الرأى العام وبرغم من ذلك لم يحرك محمد هنيدى ساكنا ولم يرد على تصريحات جمال عبد الحميد والتى جاءت فى ندوته بمعرض الكتاب وقرر أن يتجاهل الامر تماما عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة سواء فيسبوك وتويتر وانستجرام ونفس الحال بالنسبة للفنانة شريهان. 

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