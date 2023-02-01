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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

مايا دياب
مايا دياب

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب في دبي، يوم 14 فبراير الجاري، وتعكف حاليا على الانتهاء من أغنيتها الجديدة المقرر طرحها قريبا.

كما تحضر مايا دياب لأغنية باللهجة المصرية، وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار حفلها في عيد الحب.

وتراوحت أسعار حفل مايا دياب، بين ثلاث فئات مختلفة، حيث تبلغ قيمة الفئة الأولى 10975 جنيها، بينما تبلغ قيمة الفئة الثانية مبلغ 15199 جنيها، أما الفئة الثالثة فبلغت قيمتها 42220 جنيها.

وأثارت مايا دياب الجدل خلال الفترة الماضية بإطلالاتها الجريئة والمختلفة سواء في حفلاتها على المسرح، أو بحضورها عددا من المناسبات الفنية الشهيرة، كان آخرها حفل توزيع جوائز joy awards.

ويتساءل الجمهور حاليا حول اختيار مايا دياب لإطلالتها المتوقعة في حفل عيد الحب، المقرر إقامته خلال حوالي أسبوعين من اليوم، واختراعاتها غير المحدودة.

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