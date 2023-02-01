لمواجهة الطقس السيئ.. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار رفع حالة الطوارئ|صور

أفاد التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسقوط أمطار خفيفة على مركزي قطور وسمنود بمحافظة الغربية، ومدن بنى عبيد ودكرنس والمنزلة بمحافظة الدقهلية، ولم تؤدِ إلى تكون تجمعات مياه.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تقوم بها المحافظات لموجة من الطقس غير المستقر.

كما أشار التقرير، إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة دمياط، وحى المناخ بمحافظة بورسعيد، وجارٍ رفع تجمعات الأمطار، فيما سقطت أمطار شديدة على أحياء العامرية ثان و المنتزه أول وثان و الجمرك و شرق و وسط و برج العرب بمحافظة الإسكندرية، و مدينتى مرسى مطروح و براني بمحافظة مطروح، وجارى رفع التراكمات و تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب و الصرف الصحى.

كما تتعرض أغلب المدن الساحلية على رياح متفاوتة الشدة ، و الحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، و لم يتم غلق أى طرق.

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين و حركة المرور بالشوارع الى طبيعتها .

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار

المحافظات تغرق في مياه الأمطار