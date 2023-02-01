"الأنبياء عليهم السلام.. وقمر في إفريقيا".. إصدارات الطفل في جناح الأزهر

إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة؛ تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره من الأطفال العديد من الكتب النافعة والقصص المشوقة في مجالات الأخلاق والثقافة الإسلامية وتنمية المواهب والحفاظ على الاوطان والبئية.

جناح الأزهر الشريف

وتستهدف هذه الكتب تشجيع مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، من أبرز هذه الكتب والقصص:

- أعداد مجلة نور باللغة العربية.

- أعداد مجلة نور باللغة الإنجليزية.

- أعداد مجلة نور باللغة الفرنسية.

- أعداد مجلة نور الصغير.

- سلسلة مكارم الأخلاق.

- سلسلة مشارق الأنوار.

- سلسلة قصص الأنبياء (قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا موسي، قصة سيدنا عيسي، قصة سيدنا يونس، قصة سيدنا إسماعيل).

- سلسلة قصص القرآن (أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الكهف، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين).

- سلسلة قصص السيرة النبوية (مولد الرسول، الإسراء والمعراج، نزول الوحي، الهجرة الي يثرب، حجة الوداع).

- سلسلة كراسة الأنشطة.

- سلسلة اكتب وامسح.

- سلسلة لون وتعلم "تعلم الحروف الأبجدية".

- سلسلة لون وارسم "تعليم الرسم والتلوين".

- كتاب (رحمه للعالمين) صلى الله عليه وسلم.

- كتاب "الأنبياء عليهم السلام".

- كتاب "مخزن الاحلام المؤجلة".

- قصة "تيكا والكوكب الأخضر".

- كتاب "رحلة مروان مع سور القرآن".

- كتاب "البيئة نعمة".

- كتاب "أنا جميل".

- كتاب "أنا أحب الله".

- كتاب "أنا أذكر الله".

- كتاب "رسالة من مراهق".

- كتاب "دودة زرقاء".

- كتاب "قمر فى إفريقيا".

- كتاب "حافلة الوطن السعيدة".

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.