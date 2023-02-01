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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجيلين الثالث والرابع.. الصحة: أكديما أول مصنع مصري لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، إن مصنع أكديما لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة هو أول مصنع مصري لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة للجيلين الثالث والرابع ، ويوجد خطين للأقراص متماثلين من أول التحضير حتى المنتج التام.

 وقال عبدالغفار ، إن الطاقة الإنتاجية في اليوم تصل إلى 200 ألف وحدة دوائية ، والطاقة الإنتاجية في السنة بمعدل 60 مليون وحدة دوائية موضحاً أنه يعتبر من المصانع الفريدة في الدولة لإنتاج المستحضرات الهرمونية التي تضاهي المستحضرات العالمية.

وأضاف أنه يوفر المنتجات الهرمونية بنفس جودة المستحضرات العالمية وبأقل تكلفة، موضحا أن هناك معامل مختصة بتحليل كل مرحلة من مراحل الإنتاج ومدخلاتها ومخرجاتها كما أن المعامل تتأكد من مطابقة كل المراحل للمعايير والمواصفات الدولية
اعتماد المصنع من قبل منظمة الايزو.

وقال عبدالغفار ، إن "أكديما إنترناشيونال" إحدى شركات أكديما وهي شركة وطنية تابعة للدولة بدأ الإنتاج في مصنعها منذ 2015 ، ويتم توريد احتياجات قطاع السكان في عملية تنظيم الأسرة منذ 2018
وهي تقدم دواءا بتقنية عالية وأقل تأثيرا للأعراض الجانبية ، ونسعى للتواجد في الأسواق الخارجية.

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