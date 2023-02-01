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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيلو في شهر.. 5 أطعمة صحية لزيادة وزنك بطريقة صحية

صدى البلد

اذا كنتي تعانين من النحافة وتحاولين زيادة وزنك فلن يساعدك تناول الوجبات السريعة أو الأطعمة البيضاء مثل المعجنات والبسكويت والآيس كريم على زيادة الوزن بسرعة. 

 

هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ستساعدك بلا شك على زيادة الوزن ، لكنها منخفضة في العناصر الغذائية والدهون الصحية والسكر ، والتي يمكن أن تكون ضارة بجسمك. نتيجة لذلك ، لا ينبغي تضمينها في نظامك الغذائي لزيادة الوزن وفقا ل India.com

بناء العضلات وزيادة الوزن ليسا بالبساطة التي تبدو عليهما ومع ذلك ، هناك خطط نظام غذائي لزيادة الوزن ، تمامًا كما توجد خطط نظام غذائي لفقدان الوزن. 

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 أطعمة تساعدك علي زيادة الوزن بطريقة صحية 


الأفوكادو: تناول الكثير من الأفوكادو طريقة رائعة لإضافة الدهون الصحية ، وذلك بفضل المستويات الكبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة ، يجب أن تكون جزءًا من أي خطة صحية لزيادة الوزن. 


البطاطس: تعتبر الأطعمة النشوية مثل البطاطس خيارًا شهيرًا ولذيذًا لزيادة الوزن بسرعة. إنه خيار فعال من حيث التكلفة يوفر سعرات حرارية إضافية لجسمك يحتوي هذا الطعام على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية لمساعدتك على زيادة الوزن - كما أنها تزيد من مخزون الجليكوجين في العضلات.


الموز: يعتبر الموز خيارًا ممتازًا إذا كنت تبحث عن زيادة الوزن. يعتبر الموز مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي وكذلك لتنظيم المزاج والنوم 


زبدة الفول السوداني: زبدة الفول السوداني منتشرة ولذيذة. بسبب محتواها العالي من الدهون (الدهون الأحادية وغير المشبعة المتعددة) ستزيد الرقم على المقياس. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل أيضًا على كميات جيدة من الألياف والمغنيسيوم والبروتين 


المكسرات (الكاجو ، واللوز ، والجوز ،  ، وبذور اليقطين)  إذا كنت تتساءل عما تأكله لزيادة الوزن ، فهو موجود أمامك مباشرةً. 

الكاجو واللوز والجوز وبذور عباد الشمس وبذور الكتان والجوز البرازيلي والجوز وبذور اليقطين كلها مفيدة لك  فهي تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة التي تضيف سعرات حرارية صحية إلى نظامك الغذائي.

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