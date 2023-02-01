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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال الأندية.. الأهلي يتقدم على أوكلاند سيتي 1-0

حسين الشحات
حسين الشحات

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على أوكلاند سيتي بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب استاد طنجة، ضمن الجولة الأولى لمنافسات لكأس العالم للأندية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 46 ،عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول.

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مونديال الأندية.. الأهلي يتقدم على أوكلاند سيتي 1-0

وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 6 بعد تمريرة طولية رائعة من علي معلول إلى محمد شريف الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

تفاصيل الشوط الأول 

وسيطر أوكلاند سيتي على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى.

وأرسل حمدي فتحي عرضية لـ حسين الشحات من ركلة ركنية من الطرف الأيمن بضربة رأسية لكن دفاع أوكلاند يبعد الكرة في الدقيقة 23.

ويشارك فريق الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

حسين الشحات

وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا ومروان عطية وعلي لطفي وأفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وحمزة علاء ومحمد فخري ومحمد أشرف.

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