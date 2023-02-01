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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث على الطريق الحر بـ بنها

نقل المصابين
نقل المصابين

لقي 3 أشخاص مصرعهم ببنها من بينهم سيدة، وأصيب 2 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي نقل علي طريق بنها الحر، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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تلقي اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا بوقوع تصادم بين سيارتي نقل وملاكي علي طريق بنها الحر، مما أسفر عن مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين.


وتبين ان الوفيات هم رشاد هارون علي 84 سنة وزوجته بسايم احمد مزروع  65 سنة وزوج ابنتهما محمد محمد نجم 59 سنة واصابة سهير رشاد هارون باشتباه  كسر بالفخذ واشتباه مابعد الارتجاج واصابة سائق النقل العدوي الباز محمد من المنصورة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي بنها التعليمي.

بنها مدير أمن القليوبية حادث تصادم أمن القليوبية قليوب طريق بنها الحر

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