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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنوك ، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد مصير الفائدة بعد رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي أمس 25 نقطة أساس.

وفقد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 2 جنيه بالمقارنة مع أعلى سعر أعلنه البنك الأهلي المصري في 11 يناير الماضي، إذ سجل حينها حوالي 32.05 جنيه ، ولكن تراجع إلى سعر اليوم وهو 30.05.

الدولار

توقعات ارتفاع الجنيه

وزف استطلاع نشرته رويترز بشرى سارة للمصريين، إذ كشف خبراء الاقتصاد بحسب الاستطلاع عن تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 26.24 بحبول يونيو المقبل، وإذ تحقق ذلك سيفقد حوالي 6 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وهو 32.05.

تراجع الدين الخارجي 

أما الدين الخارجي فهبط بعد سداد مستحقات خارجية ، إذ كشف البنك المركزي في بيانات أصدرها قبل أيام، عن تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي، وسجل الدين الخارجي لمصر هبوطا قويا خلال الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 729 مليون دولار.

الدولار

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المحلية منها المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، بعد ارتفاع هو الأكبر محليا الأربعاء 11 يناير .

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

واستقر سعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم الخميس 02-02- 2023، عند 30.05 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلي.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم في البنك المركزي المصري فسجل كما يلي :

الدولار = 30.13 جنيه للشراء

الدولار = 30.23 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار اليوم

أما سعر الدولار الأعلى فتحقق في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس ، إذ سجلت الأسعار اليوم في هذين البنكين كما يلي :

الدولار = 30.15 جنيه للشراء

الدولار = 30.25 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

سعر صرف الدولار بيع وشراء اليوم، يبحث عنه الكثير منذ صباح كل يوم ، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “30.05 جنيه للشراء و”30.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

الدولار = 30.03 جنيه للشراء

الدولار = 30.13 جنيه للبيع

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ووصل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر  ليصبح 30.05 جنيه للشراء، فيما سجّل السعر الأعلى  سعر في البنك المصري الخليجي 30.25 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أما من يبحثون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر فجاء كالتالي ،:

الدولار = 30.05 جنيه للشراء

الدولار = 30.15 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا

أما عالميا ، فتراجع الأمريكي لأدني نقطة منذ 10 أشهر تحديدا أبريل الماضي وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس الأمريكي أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل الدولار تراجعا قويا أمام العملات الست الرئيسية، ليسجل اليوم 100.95  نقطة بعد 102.10 أمس و 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، ولكن يذكر انه تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022.

الدولار

ولعل أبرز أسباب هبوط الدولار وفقا للمؤشر بأكثر من 13 نقطة الفترة الماضية ،هو بيانات كشفت عن انخفاض أسعار السلع في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا، وزاد من هبوطه رفع الفائدة بوتيرة أقل من سابقيها.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة "نوفوستي" عن اتباع عدة بنوك مركزية في العالم لخطة تقليص العملة الأمريكية في احتياطاتها الدولية لأسباب عدة أبرزها ارتفاع التضخم الأمريكي والدين.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقدم على الفائدة بقوة لم تحدث منذ الثمانينيات، خلال 2022 وأول اجتماع في 2023، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.75 نقطة أساس لخفض وتيرة التضخم.

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