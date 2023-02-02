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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: تعليق ساخر من حسين الشحات بعد تساويه مع ميسي ورونالدو بالمونديال.. وبدر بنون يهنئ الأهلي ومكالمة خاصة لكهربا

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 


إخواتي.. تعليق ساخر من حسين الشحات بعد تساويه مع ميسي ورونالدو بالمونديال

علق لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، على تسجيله أهداف في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال كأس العالم، وتساويه مع كبار نجوم كرة القدم. 

وكتب عبر حسابه على تويتر، مشيراً إلي ميسي ورونالدو وجاريث بيل: “اخواتي😂”.


بدر بنون يهنئ لاعبي الأهلي ومكالمة خاصة لكهربا| شاهد

حرص لاعب الأهلي السابق، بدر بنون، على تهنئة لاعبي الأهلي بالفوز على أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك محمود كهربا، صورة من فيديو كول يجمعهم، وعلق: “الأصيل”.

 


هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة شتوية| شاهد

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة شتوية، ببنطلون جلد، وجاكيت أسود في لوك أنيق، خطفت انظار جمهورها عبر السوشيال ميديا.

كهربا الأهلى النادي الأهلي المونديال بطولة كاس العالم للاندية حسين الشحات الفنانة هيفاء وهبي

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