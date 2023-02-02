عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجذب بوتين لطاولة المفاوضات|التصعيد من أجل أوكرانيا ونقل دبابات وأسلحة ثقيلة ومتطورة..فيديو

صدى البلد

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرًا عن نقل دبابات وأسلحة ثقيلة ومتطورة في الطريق إلى أوكرانيا وذلك لأهداف أخرى غير النصر وقد يكون منهم الدبلوماسية وجذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات وكسر حالة الجمود. 

وأمريكا وحلفاؤها يعملون على تحديث إستراتيجيتهم في حرب أوكرانيا بكل الطرق وتحديدا لأهداف الحرب ومنها:

استعادة بعض الأراضي من روسيا. 
وإرسال الأسلحة المتطورة لأوكرانيا لتخترق مناطق الدفاع الروسية. 
واستهداف الأماكن الروسية الإستراتيجية بإستخدام الأسلحة بعيدة المدى ومنها شبه جزيرة القرم.

وهذه الأهداف تعتبر أفضل طريقه لإجبار الرئيس الروسي على المفاوضات عندما يشعر بفقدان الجزيرة الهامة.

بالإضافة إلى أن مساعدة أوكرانيا فى الضغط على القوات الروسية يساعد في تحويل مسار الحرب لصالح أوكرانيا وذلك يعتبر أقصر طريق للمفاوضات بعد انتهاء العمليات العسكرية.

فلاديمير بوتين مفاوضات أوكرانيا النصر القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق| فيديو

أول تعليق من ميدو بعد فوز الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

قرار هام من المركزي البريطاني بشأن صور الملوك على الأوراق النقدية في أستراليا

إيران تتهم إسرائيل بالمسئولية عن هجوم أصفهان وتتعهد بالرد

الولايات المتحدة تعزز تواجدها في الفلبين بأربعة قواعد عسكرية جديدة

طرح 12 شركة حكومية في البورصة.. لسد الفجوة التمويلية وتحقيق مكاسب بالمليارات

بارد ليلا على تلك الأنحاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ضخم ومسالم .. بهلول يظهر جنوب مرسى علم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة إزالة للستات والرجالة.. لافتة مفأجاة 2023 تثير السخرية عبر فيسبوك

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج الأقل حظا في الحب… مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

على قد الإيد.. طريقة عمل البسيمة

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ