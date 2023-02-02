لجذب بوتين لطاولة المفاوضات|التصعيد من أجل أوكرانيا ونقل دبابات وأسلحة ثقيلة ومتطورة..فيديو

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرًا عن نقل دبابات وأسلحة ثقيلة ومتطورة في الطريق إلى أوكرانيا وذلك لأهداف أخرى غير النصر وقد يكون منهم الدبلوماسية وجذب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطاولة المفاوضات وكسر حالة الجمود.

وأمريكا وحلفاؤها يعملون على تحديث إستراتيجيتهم في حرب أوكرانيا بكل الطرق وتحديدا لأهداف الحرب ومنها:

استعادة بعض الأراضي من روسيا.

وإرسال الأسلحة المتطورة لأوكرانيا لتخترق مناطق الدفاع الروسية.

واستهداف الأماكن الروسية الإستراتيجية بإستخدام الأسلحة بعيدة المدى ومنها شبه جزيرة القرم.

وهذه الأهداف تعتبر أفضل طريقه لإجبار الرئيس الروسي على المفاوضات عندما يشعر بفقدان الجزيرة الهامة.

بالإضافة إلى أن مساعدة أوكرانيا فى الضغط على القوات الروسية يساعد في تحويل مسار الحرب لصالح أوكرانيا وذلك يعتبر أقصر طريق للمفاوضات بعد انتهاء العمليات العسكرية.