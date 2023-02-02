عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الدوما يتوعد بحرق دبابات ليوبارد 2 ومحاسبة ألمانيا

صدى البلد

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين على موقع تلجرام: “لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينجراد". 

وأضاف فولودين :"ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف في الاستعداد للحرب”.

وأضاف رئيس مجلس الدوما: “ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا، مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق “الفهود” ليوبارد مكررا مصير “النمور” تيجر ”.

وأوضح فولودين أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

بشري سارة ..زيادة الدعم لـ 75 جنيها وإعادة المحذوفين من بطاقات التموين..سيناريوهات برلمانية

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه لكل أسرة مصرية.. 8 سينايوهات لحل أزمة الزيادة السكانية|مقترحات برلمانية

العثور على جثة رضيع داخل حمامات السيدات بمستشفى ناصر العام

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

وزيرة الهجرة: لا نعارض رغبات الشباب ونسعى لتوفير الفرص الآمنة

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمس القلب.. شاهد ردة فعل أحمد حلمي على صوت منشد شاب

هتنجذبي له في البداية.. إزاي تعرفي إن الشخص المرتبطة بيه مختل عقليا؟!

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

يخفض الكوليسترول بنسبة 60%.. تناول هذا الطعام على مائدة الإفطار

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ