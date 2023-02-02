قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين على موقع تلجرام: “لم يتعلم الجميع دروس هزيمة ألمانيا النازية في ستالينجراد".

وأضاف فولودين :"ميركل، التي كانت تشغل منصب المستشارة، خدعت المجتمع الدولي وشعبها، وساعدت نظام كييف في الاستعداد للحرب”.

وأضاف رئيس مجلس الدوما: “ذهب المستشار الحالي شولتس إلى أبعد من ذلك، حيث قرر إرسال دبابات ألمانية للقتال ضد روسيا، مصيرها سيكون كما كان قبل 80 عاما، سيتم حرق “الفهود” ليوبارد مكررا مصير “النمور” تيجر ”.

وأوضح فولودين أن قيادة ألمانيا بحاجة إلى تذكر عام 1943 وأن تشرح لمواطنيها سبب جرهم مرة أخرى إلى الحرب.