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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة أسوان يشاركون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54|صور

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان إنه في إطار رفع الوعي لدي طلاب الجامعة والعمل علي غذاء العقول من خلال القراءة والاطلاع شارك طلاب الجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب التي نظمت زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بمشاركة 48 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة من اتحاد الكليات واتحاد الجامعة ، وأعضاء من أسرة طلاب من أجل مصر

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بأنه شارك الوفد علي مدار يومين بالمعرض  وفد زار أجنحة المعرض ، وجناح هيئة الرقابة الإدارية استقبل الوفد بالترحيب وشرح أنشطة الهيئة والدورات التي تقدمها من خلال الهيئة الوطنية للتدريب.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتابع الطلاب الفقرات الفنية والغنائية لوزارة الشباب والرياضة، وحرص الطلاب على شراء واقتناء العديد من الكتب المتنوعة في المجالات المختلفة، وفق ميولهم وهواياتهم المختلفة، وقد التقط الطلاب صورا تذكارية مع عدد من الشخصيات العلمية والأدبية والتنفيذية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكان قد شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة  بكلية الطب بالجامعة بأحد فنادق المحافظة ، ويقام المؤتمر علي مدار يومى 25 و 26 من يناير الجارى. 

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ورئيس المؤتمر ، والدكتور سامي علوان أستاذ الأنف والأذن والحنجرة ورئيس الجمعية المصرية لجراحي الأنف والأذن والحنجرة ونخبة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من الجامعات المشاركة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان ، وسط لفيف من كبار أساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف جامعات مصر. 

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المؤتمرات الدولية العلمية

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفى كلمته رحب رئيس جامعة أسوان بالحضور، مؤكداً علي أهمية انتهاج فكر تنظيم المؤتمرات الدولية العلمية والطبية والبحثية والتى تأتي فى إطار السياحة التعليمية والعمل على استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية والبحثية بما يتوافق مع مكانة جامعة أسوان العلمية فى التصنيفات الدولية، ويشارك في فاعليات المؤتمر السابع  لجراحات الأنف والاذن والحنجرة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والأجنبية. 

وقال الدكتور أيمن عثمان بأن كلية الطب لها دور كبير في التصنيفات العلمية التي حصلت عليها الجامعة ، كما تشهد مستشفيات الجامعة توسعات كبيرة لخدمة مرضى وأهالى أسوان .

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