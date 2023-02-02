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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الإسكندرية للنمسا..

ممثلة مصرية: شاركت في أول فيلم مع «توم هانكس» وفتحلي الطريق

الفنانة أميرة السيد،
الفنانة أميرة السيد، ممثلة مصرية

قالت الفنانة أميرة السيد، ممثلة مصرية شاركت فى عمل مع الفنان العالمي توم هانكس، إنها مثلت فى أول فيلم مع الفنان توم هانكس، معقبة "كان مهما جدا لي وفتحلي الطريق".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، "الدور كان صغيرا لأنه كان أول دور ليا فى السينما، وأدوارى أصبحت أكبر بعده".

وتابعت "عندما سمعت أنه تم قبولي فى الفيلم مع الفنان العالمي توم هانكس كنت فى القاهرة وحفظت السيناريو بين التاكسيات لأني كنت في زيارة فى مصر، ومصر كان وشها حلو عليا".

الفنانة أميرة السيد ممثلة مصرية الفنان توم هانكس توم هانكس صدى البلد

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