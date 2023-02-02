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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 500 ألف جندي.. روسيا تستعد لهجوم كاسح في أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

قال وزير دفاع أوكرانيا، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تحشد 500 ألف جندي لشن هجوم جديد يوم 24 فبراير القادم.

وأضاف وزير دفاع أوكرانيا، أن روسيا ستشن هجوما كبيرا في الشرق والجنوب يوم 24 فبراير.

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط باخموت برغم خسائرها كما تحاول خرق خطوط دفاعاتنا في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني.

كما أعلن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغني بريجوجين، تحرير قواته بلدة ساكو وفانزيتي، الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك.

وقال بريجوجين: "سيطرت وحدات الاقتحام التابعة لـ"فاجنر" على بلدة ساكو وفانزيتي، اليوم 1 فبراير 2023 في تمام الساعة 16:00".

أوكرانيا روسيا أليكسي ريزنيكوف وزير دفاع اوكرانيا باخموت وزارة الدفاع الأوكرانية

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