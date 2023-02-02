وزير الرياضة يطمئن على استعدادات الأهلي قبل مباراة سياتل بكأس العالم للأندية

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً ببعثة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، والمتواجدة بالمغرب؛ لتقديم التهنئة للفريق بعد فوزه في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام فريق "أوكلاند سيتى" النيوزيلندى بثلاثة أهداف نظيفة، والاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المقبلة أمام فريق "سياتل ساوندرز" الأمريكي المقرر لها بعد غد السبت.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة مع السفير المصرى بالمغرب؛ للاطمئنان على كافة أحوال بعثة الأهلى، وتوافر كل الاحتياجات المطلوبة للفريق خلال التواجد بالمغرب، والترتيبات المتعلقة بجدول تدريبات الفريق وفق ما هو مخطط من قبل إدارة الأهلى والجهاز الفني.

ويكثف الدكتور أشرف صبحى من اتصالاته خلال الوقت الراهن مع العديد من الجهات والمعنيين بالقنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك لبحث مدى إمكانية بث مباريات فريق النادى الأهلى المقبلة بالبطولة على القنوات المصرية.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لفريق النادى الأهلى في منافسات البطولة، والاستعداد الأمثل للمباراة المقبلة، وتحقيق الفوز بها والتأهل إلى المربع الذهبى، وتقديم أفضل أداء يليق بالنادى الأهلى والكرة المصرية، مشيراً إلى المتابعة الدورية للبعثة خلال تواجدها بالمغرب الشقيق أثناء فترة البطولة.