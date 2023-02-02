لليوم الثاني على التوالي.. محافظ قنا يتفقد قافلة الأزهر الطبية بقوص



تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، لليوم الثاني علي التوالى، فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها مشيخة الأزهر الشريف، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الصحة بقنا ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقرية حجازة بحري التابعة لمركز قوص.



رافقه خلال تفقد القافلة، الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور أحمد داوود، مسؤول القافلة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، و الدكتور عبد الكافي شرف الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، و الدكتور سيد العويضى، أستاذ المسالك البولية بجامعة الأزهر ، و الدكتور لمياء إسماعيل، أستاذ ورئيس وحدة الكلى بكلية الطب بنات جامعة الأزهر.

تابع محافظ قنا، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة، مشيراً إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالاً كثيفاً من أهالي قرية حجازة بحرى، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية متكاملة بالمجان.

و قال الدكتور أحمد داوود، مسؤول القافلة، إنَّ اليوم الاول من فعاليات القافلة ، تم تنظيمه بقرية سمهود بمركز أبوتشت، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ١٤٠٠ مواطن، بالاضافة إلي إجراء ٤٥٠ تحليل متنوع، و عمل ٣٨ أشعة «إيكو» على القلب، وإجراء ٣٧٥ اختبار سكر وقياس ضغط، و عمل ١٦٤ نظارة طبية، و ٣١ عملية في الجراحة العامة والأنف والأذن والقسطرة القلبية والأسنان.



و أشار داوود، إلى أن فعاليات القافلة مستمرة حتي يوم السبت المقبل الموافق ٤ فبراير الجارى، حيث تستكمل القافلة فعالياتها غداً بمركز قفط، وبعد غداً بمركز قنا.

وأضاف الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، بأن تعاون مشيخة الازهر الشريف مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء و جمعية رسالة لتنظيم القافلة يأتى تتويجاًً لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يُذكر أن القافلة الطبية للأزهر، تباشر أعمالها بمحافظة قنا على مدار أربعة أيام من الأربعاء إلى السبت من ١ إلى ٤ فبراير الجارى، وتضم نخبة متميزة من أساتذة الطب وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر.



