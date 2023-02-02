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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الزمالك يعلن قيد الثلاثي الوافد ويؤكد رفض اتحاد الكرة تسلم الشيكات

صدى البلد

كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك أن الاتحاد المصري لكرة القدم ليس من حقه إيقاف القيد لأي نادي بدون أي شكوى، وشدد على أن مسؤولي الجبلاية لم يخطرون الزمالك بأي خطابات على البريد الالكتروني الخاص بالنادي بشأن وجود مديونية.

وأضاف مدير شؤون اللاعبين قائلا:" اتحاد الكرة لم يرسل أي شيء يخص القيد للنادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة عقد جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لتسوية كل المديونيات".

واكد أحمد إبراهيم أن المديونية التي يتحدث عنها اتحاد الكرة قيد الدراسة وليست نهائية ولا علاقة لها بالقيد، مشددا على أن الزمالك من حقه قيد أي لاعب جديد في فترة الانتقالات بشكل طبيعي وفقا للوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية.

وتابع مدير شؤون اللاعبين بالزمالك قائلا:" الزمالك قام بقيد الثلاثي الجديد " ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج في التوقيت الرسمي، وحتى الأن لا استطيع حذف أي لاعب منهم لأنه أصبح في القائمة، واتحاد الكرة يعلم جيدًا بأن من حق الزمالك تواجد الثلاثي في قائمته"

وأضاف قائلا:" اتحاد الكرة قام بقيد بعض اللاعبين يوم 8 فبراير في فترة انتقالات سابقة، كما أن الزمالك ليس محجوز عليه ليتم منعه من القيد، و هناك سوء نية من اتحاد الكرة بعدما رفض الشيكات التي قام النادي بتسليمها".

وشدد أحمد إبراهيم على أنه من المفترض أن تكون الجهات الرياضية مساعدة للأندية وألا يكون هناك تعنت، كما أن قرار عدم قيد ثلاثي الزمالك ضد لوائح اتحاد الكرة المصري نفسه وليس الاتحاد الدولي فقط.

وأضاف مدير شؤون اللاعبين قائلا:" أخطرنا اتحاد الكرة بوجود أموال لديه خاصة بالزمالك عبارة عن قيمة مشاركة الجزيري مع منتخب تونس في كأس العالم مقدرة بـ9 ملايين جنيه، وكانت هناك وكان هناك موافقة مبدئية، كما أن مرتضى منصور ذهب لمقر اتحاد الكرة بالشيكات التي تمنح اتحاد الكرة حقوقه

واختتم أحمد إبراهيم تصريحاته قائلا:" وفقا للائحة فالثلاثي " ناصر منسي وبلحاج وشبانة" مقيد في قائمة الزمالك في الوقت القانوني والنادي يحتفظ بحقوقه كاملة".

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