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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة الثقافة الرقمية: معرض الكتاب يتجه لتقنيات الرقمنة لنشر الثقافات العربية

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من المعارض العربية التي تقام في المنطقة العربية، تشمل دائما كل عام شخصية للمعرض، وتكون أحد الشخصيات العربية المؤثرة في مجال الثقافة، وأيضا تكون هناك دولة شرف أو دولة من الدول التي تكون ضيف شرف المعرض.

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وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية دينا زهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «يكون في المعرض تناغم ومشاركات من الدول العربية، وتبادل للمعارف الثقافية المختلفة بين الدول العربية بعضها البعض، ويكون هناك تواجد لبعض الدول الغربية».

 

وتابع: «معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذه الدورة ومنذ ثلاثة أو أربعة أعوام سابقة بدأ الاتجاه نحو التقنيات الحديثة التي أصبحت أمر واقع لا يمكن تجاهله، فشبكة الإنترنت حاليا بها 5 مليارات مستخدم حول العالم من أصل 8 مليارات إنسان، وبدأ معرض القاهرة الاتجاه إلى بعض تقنيات الرقمنة للمساهمة أيضا مع التقنيات التقليدية في نشر الثقافات العربية في المنطقة العربية والعالم الخارجي».

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