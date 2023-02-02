تحذير خطير .. هؤلاء الرجال الأكثر عرضة لفقدان الخصوبة

تعد أمراض الخصوبة والعقم من أخطر الأمراض التى تصيب الرجال والبعض يصاب بها بعد فترة ما من الحياة وتكمن أهمية معرفة الرجال المهددون بفقد الخصوبة فى مرحلة ما من حياتهم فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي هذا الخطر.

ورصد موقع “ كليفند كلينك ” أهم العوامل التى تزيد من تحول الرجل من شخص سليم إلى عقيم من خلال تحديد قائمة بالذكور أكثر عرضة للإصابة بالعقم وفقدان الخصوبة، وهم:



أصحاب الوزن الزائد أو السمنة.

الرجال فوق سن الـ 40 أكثر عرضة لضعف وفقدان الخصوبة .

الرجال الذين تعرضوا للإشعاع.

الرجال الذين تعرضوا للسموم البيئية مثل المبيدات الحشرية أو الزئبق والكالسيوم والرصاص.

الرجال الذين يتناولوا السجائر أو الماريجوانا أو الكحول.

السجائر



من يتناولون بعض الأدوية بما في ذلك سيبروتيرون أو فلوتاميد أو سبيرونولاكتون أو بيكالوتاميد أو سيميتيدين أو كيتوكونازول.

أى رجل مهدد بالعقم وفقدان الخصوبة في حالة حرارة ترفع درجة حرارة الخصيتين وأولئك الذين يستخدمون الساونا أو حوض الاستحمام الساخن أو الكرسي المتحرك بشكل متكرر قد يواجهون ذلك.

الاستحمام بماء ساخن



من لديهم تاريخ مرضي حول الإصابة بـ الخصية المعلقة.

من لديهم تاريخ من دوالي الخصية، وهي أوردة متسعة في كيس الصفن.

لقد تعرضت لهرمون التستوستيرون ويحتاج بعض الذكور إلى الحقن أو الغرسات أو الجل الموضعي لانخفاض هرمون التستوستيرون

لايفوتك …..