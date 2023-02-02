13 وصفة طبيعية لعلاج الحموضة | اختار اللى يعجبك

تعد الحموضة من المشكلات الشائعة بشكل واسع بين جميع الأعمار وتقلق الإنسان وتجعله لايشعر بالراحة أثناء الاستيقاظ أو النوم.

نعرض لكم أهم الأطعمة والوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy”



الشمر

تناول حوالي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ يخفف من الحموضة وأعراضه مثل حرقة المعدة والانتفاخ ويحسن الهضم.

بذور الكمون الأسود

مضغ بذور الكمون مباشرة أو غلي 1 ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء وشربها لتخفيف الحموضة.

بذور الكمون الأسود أو حبة البركة فعالة في تقليل ومنع الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة ، والألم ، والغثيان ، والانتفاخ ، والإمساك ، إلخ

حبة البركة

القرنفل

مص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.

الماء الفاتر

إن شرب كوب من الماء الفاتر على معدة فارغة وقبل النوم ليلاً يريحك من الحموضة.

عصير بطيخ

كوب من عصير البطيخ فعال في تخفيف الحموضة ومفيد للهضم أيضًا.

عصير البطيخ

الهيل

يساعد مضغ حبة هيل واحدة يوميًا على منع الحموضة وانتفاخ البطن ويحسن الهضم

أوراق النعناع

لا تساعد أوراق النعناع على الهضم فحسب ، بل تجلب أيضًا تأثيرًا تبريدًا لنظامك بأكمله وللحصول على راحة مؤقتة بالإضافة إلى دعم طويل الأمد ضد ارتداد الحمض ، تعتبر أوراق النعناع حلًا بسيطًا وفعالا.

اوراق النعناع

الزبادي

يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الخاثر على تطبيع الحموضة في المعدة ويعطي تأثيرًا مهدئًا. يساعد كوب بالفلفل الأسود والكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.

الزنجبيل

يساعد مضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها وكما أنه يساعد على الهضم.

الموز

استهلاك الموز الناضج يحيد الحموضة ويخفف من حرقة المعدة ويساعد مزيج الحليب والموز على قمع إفراز الحمض الزائد.

الموز الناضج

حليب بارد

شرب كوب من الحليب البارد يخفف الحموضة على الفور.

صودا الخبز

إن تناول نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ممزوجة مع نصف كوب من الماء يريحك سريعًا من الحموضة وحرقة المعدة.

الكركم

إضافة الكركم إلى نظامنا الغذائي يخفف من الحموضة والحموضة التي تسببها.

