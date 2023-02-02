بالأسماء| قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 27 فلسطينيا من الضفة الغربية ورام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 27 مواطنا من الضفة الغربية، غالبيتهم من رام الله، حسب ما أفادت وكالة أنباء الفلسطينية "وفا".

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مجد نزار نعسان، محمد خالد نعسان (19 عاما)، عمر راقي ابو عليا (19 عاما)، باسل راقي ابو عليا، الشقيقين أحمد ومحمد بشار ابو عليا، وسيم حميد نعسان، باسل منير ابو عليا، محمد سمير ابو عليا، فادي شحادة ابو عليا، عثمان احمد نعسان (18 عاما)، محمد مصطفى ابو عليا (27 عاما)، اديب حمدالله نعسان (18 عاما)، محمد احمد (ابو راضي) ابو عليا (19 عاما)، محمد عاطف ابو عليا (29 عاما)، من قرية المغير، شمال شرق رام الله، وليث عاهد حمايل، وناجي رياض المالكي من قرية كفر مالك شرق رام الله، والأشقاء صديق العوري (21 عاما)، ومحمد (26 عاما)، وموسى (30 عاما)، من مدينة البيرة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال محمد شادي قاسم (19 عاما)، ونايف صالح أبو الرب (24 عاما)، وسيف خالد شحادة (23 عاما)، من مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين شادي بشكار، ونور خويرة، من منطقة المساكن الشعبية، والشاب يزن عوادة من حي النور.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء محمد القواسمي.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، لـ"وفا"، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب نبيل أبو صويص محاجنة، واستولت على مركبته، كما اقتحمت مقهى يعود للمواطن حمودي أبو ساطي وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بعد احتجازهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، واقتحمت قرية الطيبة، بالمحافظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز عسكري أقامته عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة أريحا.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن الاحتلال اعتقل الشاب قيس كمال سوالمة (23 عاما) على الحاجز المذكور، أثناء عودته من عمله.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز أقامتها منذ السبت الماضي على مداخلها الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.

